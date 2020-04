¿Qué dirá Tinelli? Cinthia mostró "pruebas" de cómo estafaron al Bailando por un sueño con Baclini

No son los primeros y, seguramente, no serán los últimos. Pero en medio de su enojo contra Martín Baclini, su ex, Cinthia Fernández publicó a través de sus redes sociales una postal que demostraría que cometió fraude durante su participación en el Bailando por un sueño 2019.

Y es que ante la fuerte disputa que mantiene con el empresario rosarino, quien participó junto a ella el certamen que conduce y produjo Marcelo Tinelli durante el año pasado, Cinthia publicó dos capturas que demuestran que tanto ella, como Baclini, llevaron a cabo una suerte de estafa el año pasado al contratar un call center para ganar en el duelo telefónico.

Durante su participación en Los Ángeles a la mañana, la bailarina aseguró que tiene en su poder las facturas del pago de 150 mil pesos que el empresario habría desembolsado con el afán de ganar el duelo. Lejos de mostrarse arrepentida y sabiendo que ella fue parte de la estafa, aclaró que se ocupó de hablar con las empresas para cometer el fraude en el programa.

No se puede hacer mira Baclini como si se hizo lo del callcenter pic.twitter.com/thw9lu7SCr — Cinthia Fernandez (@cinthifernandez) April 9, 2020

Si bien Baclini negó todo, Cinthia redobló la apuesta y a través de su cuenta de Twitter decidió compartir las pruebas que demuestran que, pese a que desde LaFlia o el propio Tinelli lo niegan, se puede hacer fraude en el programa de El Trece. "¿No se puede hacer? Mirá Baclini como sí se hizo lo del call center", escribió, enojadísima, junto a las pruebas.

En las capturas de chats se puede ver como Cinthia y un tal Fernando, a fines de noviembre del año pasado, dan cuenta de las supuestas llamadas realizadas desde los call center, para que la pareja no se quedara atrás en la pista del ciclo de El trece. Cabe recordar que, de ser eliminadas, por norma dejarían de cobrar el sueldo en la pista de baile.

Tanto Baclini como Cinthia serán parte, por separado, de la edición del bailando de este año, aunque estará por ver si la producción de La Flia o el propio Tinelli deciden castigarlos de alguna manera por haber infringido las normas y, con total impunidad, demostrarlo en las redes ahora.