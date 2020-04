¿Qué diría JFK? Acusan a Leevon Kennedy de robar queso cremoso, edulcorante y ajo

Leevon Kennedy fue detenida ayer a la salida del supermercado, acusada de sustraer queso cremoso, edulcorante y ajo. La mediática "hija" de John Fitzgerald Kennedy y Marilyn Monroe fue esposada y subida a un patrullero. "¡No puedo respirar! ¿Me pueden soltar?", reclamaba, enfática, a la policía. Leevon tiene 63 años y fue acusada de "tentativa de hurto". La noticia sumó un pesar en medio de la cuarentena. Leevon siempre se manifestó como una persona informada a la cual ningún saber le es ajeno, desde los vaivenes de la política nacional e internacional hasta las bondades del agua de tanga.

En 2017 tuvo un gran momento, cuando aparecieron fotos inéditas que probaban que Marilyn Monroe había estado embarazada. Para Leevon se trataba de una prueba irrefutable de que decía la verdad, un mentís definitivo a quienes la acusaban de mentirosa. La reproducimos completa, con la esperanza de que este malentendido se aclare y Leevon esté de nuevo en su casa, con sus quesos cremosos, su edulcorante y sus ajos.

La aparición de una serie de fotos en las que Marilyn Monroe aparece embarazada despertó un revuelo mundial. En la Argentina hubo una persona especialmente feliz por el hallazgo. Leevon Kennedy, quien siempre dijo ser la hija de John Fitzgerald Kennedy y la estrella de Hollywood.

Leevon responde al llamado de BigBang con una frase muy sexy, digna de su célebre madre:

-Esperá, gordo, que me paso un vestido por la cabeza y te atiendo -promete.

Ya vestida, comienza a hablar. Siente que es "su" momento.

Marilyn, embarazadísima: ¿Guardaría a Leevon?

-Ahora todos quieren confirmar lo que vengo diciendo hace 20 años. Toda la Argentina se burló y hoy en día se está confirmando que yo decía la verdad. Las fotos de Marilyn embarazada .

-¿Vos creés que la que está dentro de la panza de Marilyn sos vos?

-Obvio que soy yo. ¿Quién va a ser? Yo tengo miles de defectos, pero nunca miento. ¿Esto lo vas a poner en BigBangNews?

-Así es.

-¿BigBang es de Jorge Rial?

-Así es.

-Decile que me lleve a Intrusos. A mí me dijeron que estoy prohibida en América, pero yo no creo...

Leevon, sexy como su madre.

-...

-Qué calor. Quiero ser Noelia Pompa y dormir en la heladera.

Y el padre... ¿sería JFK?

-Volvamos a Marilyn...

-¿Qué te puedo decir? La verdad siempre triunfa sobre la mentira. Yo dejé que las cosas fluyeran. En el momento justo sabré como actuar legalmente.

Mini Leevon: ¿Mini Marilyn?

-¿Y cuál es "el momento justo"?

-Cuando la gente interesada, la que sabe que estoy diciendo la verdad, venga y me ofrezca hacer un juicio y tomar una ´prueba de ADN. Que todos los que hablaron por hablar,ahora que se sabe la verdad... Cerrarle la boca a los imbéciles va a ser un orgasmo para mi ego. Poné esta frase.

-Cómo no...

Y otra cosa más: No me pongan más "La supuesta hija de...", porque agota al publico. Pónganse a pensar la verdad: si yo no fuera realmente la hija de JFK, ¿no estaría muerta? ¿Por qué no me matan? ¡Porque no van a matar a sangre de su sangre!