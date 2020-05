¿Qué le pasa? Granata defiende a Mühlberger: "No lo vi decir 'yo te curo el coronavirus'"

La detención de Rubén Oscar Mühlberger, acusado de haber violado la cuarentena al mantener en funcionamiento su clínica, por promocionar en el establecimiento una supuesta cura para el COVID-19 y por abandono de persona, luego de que uno de sus pacientes falleciera 15 días después de ser atendido en el centro médico, dividió el mundo de la farándula.

Existen aquellos que cuestionan la labor del famoso médico y hay otros que, por otra parte prefieren defenderlo con uñas y dientes. Este último es el caso de la diputada provincial Amalia Granata, la cual aseguró que el doctor nunca promocionó una cura para el coronavirus, sino que difundió una manera de "subir las defensas del cuerpo" para combatir la enfermedad que fue declarada pandemia por la OMS.

Cabe recordar que al comienzo de la cuarentena obligatoria, Mühlberger estuvo como invitado en el ciclo Incorrectas –el programa que conduce su gran amiga Moria Casán por la panatalla de América TV- y allí afirmó que tenía el antídoto para el coronavirus. Sus palabras exactas fueron: "Yo tengo la fórmula para el coronavirus", frase que se ganó una fuerte crítica de parte del medio y las redes sociales.

Además, el médico anunció en su clínica tener el “antiviral” para el COVID-19. Pero a pesar de esto, la diputada provincial por Santa Fe prefirió no criticar a Mühlberger durante su paso por Los Ángeles a la mañana: "Cuando vi el video de él explicando lo que te da para levantar el sistema inmunológico, no sentí que era 'yo te voy a curar el coronavirus, no lo escuché decir yo te curo, vení, toma esto que yo te curo el coronavirus, nada más'"

En ese marco, a contramano de la justicia, Granata siguió: "Estábamos hablando del tema del video, yo en el video no lo vi decir 'vení a mi clínica que yo te curo el coronavirus, nada más. Yo no me atendí con él, yo fui a la clínica en el 2012 y me hacía botas (tratamiento estético) con Daniela, su hermana. Las botas y la mesoterapia me las hacía Daniela. Ella también es médica".

Por último, Granata aseguró que la foto de ella con Mühlberger que está circulando es del día que el médico presentó su último libro y sentenció: "Me imagino que está preso por algo y la justicia actuará en consecuencia. Si tenía medicamentos vencidos o las cosas que se le imputan me imagino que seguirá preso o irá a un juicio donde se lo juzgará y quedará preso o no. Yo nada más dije lo que interpreté viendo el video".