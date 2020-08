Ivana Nadal pasará por el quirófano: "Me voy a achicar y a reacomodar las tetas"

Desde que comenzó a regir en el país el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" decretado por el presidente Alberto Fernández, Ivana Nadal se abocó de lleno a sus redes sociales: sobre todo, le dio mucha importancia a su cuenta de Instagram, donde tiene más de 2.6 millones de seguidores a los que suele entretener con rutinas de entrenamiento, consejos alimenticios para mantener un cuerpo sano y postales hot.

Pero luego de ser duramente cuestionada por manifestarse en contra de las vacunas y a favor del sistema inmunológico de su cuerpo, Ivana acudió a las redes sociales para dar a conocer la drástica decisión que tomó con respecto a su cuerpo.

“Se está acercando el día de mi operación así que estoy muy contenta. Me voy a achicar y reacomodar mis tetas, después de casi 12 años de la última operación”, contó la modelo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Feliz de someterse a esta nueva operación, Ivana reveló: “Cuando tenía 18 años me operé las lolas. Era muy chiquita de edad y de contextura, no tenía nada de masa muscular. El cirujano de ese momento me pone los implantes detrás del músculo sin explicarme que era mas doloroso y que no era la mejor decisión, esa lola se me salía de lugar internamente. Me acostaba y se iba para el costado. Me paraba, y se caía”.

Según contó, fue "una experiencia muy traumática" y agregó: "Cada uno es dueño de su cuerpo y de su vida. Y entre los cambios físicos y las malas decisiones de mi cirujano de aquel entonces creo que es el momento de hacerlo”.

Junto a su deseo de disminuir sus implantes, Ivana dio detalles de la metamorfosis que logró a base de entrenamiento, una dieta sana, su cambio de mentalidad y su camino "espiritual".

En ese sentido, explicó que pasó por muchos cambios "mentales, corporales y espirituales". "Sufrí, me maltrate, lloré, me re invente, volví a caer, me volví a maltratar, me juzgue, me culpe, llore, sufrí, me levante y seguí..... pero en todo ese proceso, jamás sané", contó.

Y sumó: "Pero de a poco, mi vida se volvió más clara. Comencé a valorarme y a cuidarme, a quererme y confiar en mí, a pedirme perdón y aceptarme, a abrazarme sin vergüenza, a expresarme y exteriorizar todos esos dolores guardados, todos esos miedos impuestos, y sané”.

Leé más | Leer mas Ivana Nadal dijo que confía más en su sistema inmunológico "que en cualquier vacuna"

Ivana Nadal no es la única influencer que decidió achicarse el busto en estos años. El 25 de octubre de 2018, Natalia Jersonsky, más conocida bajo el seudónimo de “Nati Jota”, se sometió a una operación para reducirse el tamaño de las lolas debido los dolores físicos y a la incomodidad en distintos aspectos que le traía el peso de las tetas.

Fue así que a través de su cuenta de Instagram, la influencer compartió un video contando las razones que la llevaron a tomar esta decisión. “Es un poco por salud, porque me jode un poco la espalda. Y la otra es por la ropa: jamás en tu vida te vas a comprar las dos piezas juntas del bikini. Vas a un local y el XL es un chiste. Me voy a sacar un poquito”, reveló.

Y agregó: "También quiero que las personas me miren a la cara cuando hablo. De hecho creo que hay personas que me van a mirar a la cara por primera vez. También lo hago porque es mi cuerpo y puedo hacer lo que a mí se me cante el ort… con él o lo que se me canten las tetas”.