"¡Que no se meta con mi hija!": la furia de Angelina Jolie por la relación de Jennifer Aniston con Shiloh

Aunque de un tiempo a esta parte la relación entre Angelina Jolie y Brad Pitt parecía haberse normalizado, en las últimas horas los medios estadounidenses se hicieron eco de una nueva pelea que tiene como protagonista nada más y nada menos que a Jennifer Aniston. ¿Qué fue lo que sucedió? Al parecer, la ex Friends ayudó a Shiloh John, la hija de 13 años de Brad y Angelina, a conseguir un papel actoral y su madre puso el grito en el cielo.

"Shiloh siempre les dijo a sus padres que quería ser actriz", advierten desde el entorno de los Jolie-Pitt. Aclaración: si bien la adolescente comenzó el año pasado un tratamiento hormonal de cambio de género, sus padres se siguen refiriendo a ella como "Shiloh" y en femenino. "Brad le pidió a Jennifer que si sabía de algún papel que pudiera ser interesante para su hija le avisara y eso fue lo que sucedió".

En efecto, Aniston le ofreció a la adolescente de 13 años un papel en The Goree Girls, película en la que trabaja como productora. "Cuando Jen le dijo que existía la posibilidad de que Shiloh tuviera un pequeño papel, Brad habló con Angelina y la intentó convencer de que iba a poder hacerlo, sin descuidar sus estudios. El problema fue que Angelina se enfureció cuando escuchó que quien había gestionado el papel fue la ex mujer de Brad. El contrato todavía no se firmó. Brad espera que Angelina no haga nada de último minuto".

La noticia se conoció pocos días después de que Angelina se mostrara junto a su hija, luego de la cirugía de cadera a la que fue sometida. La operación se llevó adelante en el más absoluto de los silencios, pero fue la actriz quien reveló la información con motivo del Día Internacional de la Mujer. "Llevo los últimos dos meses entrando y saliendo de quirófano con mi hija mayor (por Zahara, de 15 años). Hace pocos días, he visto a su hermana pequeña (por Shiloh) pasar por el bisturí a causa de una cirugía de cadera".

"Ellas saben que estoy escribiendo esto porque respeto su privacidad y hemos discutido el tema. Fueron ellas quienes me animaron a escribirlo. Comprenden que pasar por desafíos médicos y luchar por la supervivencia y la curación es algo de lo que estar orgullosas".

"He visto a mis hijas cuidarse la una a la otra. Mi hija pequeña aprendió todo acerca de las enfermeras con su hermana y la siguiente vez quiso estar presente. Vi cómo todos mis chicos dejaron todo sin problemas y antepusieron primero el bienestar de sus hermanas y sentí una gran alegría".

"Las he visto enfrentarse a sus miedos con valor. Todos hemos vivido algún momento en el que nadie nos ha podido ayudar y solamente hemos podido cerrar los ojos y respirar para enfrentarnos a ello. Cuando sólo podemos seguir adelante y a través del dolor, nos serenamos y lo hacemos".

"En este Día Internacional de la mujer, me encuentro escribiendo desde el hospital, centrada en mis hijas y en todo lo que he aprendido de ellas y de otras niñas que he conocido en todo el mundo".

"Alguien me dijo, cuando vio a mis hijas cuidarse la una a la otra, que 'es algo natural para las niñas'. Sonreí, pero luego pensé en la frecuencia con que se abusa de esa noción. Se espera que la niña cuide a los demás. Se espera que la mujer crezca, cuide y sacrifique".

"Las niñas a menudo están condicionadas a pensar que son buenas sólo cuando sirven a los demás y egoístas o incorrectas si alguna vez se centran en sus propias necesidades y deseos".

Por último, Jolie reflexionó: "Esa ternura de las niñas, su apertura e instinto para cuidar y ayudar a los demás, debe ser apreciada y no abusada. Debemos hacer mucho más para protegerlas en todas las sociedades: no sólo contra las formas extremas en que a menudo se violan sus derechos, sino también contra las injusticias y las actitudes más sutiles que a menudo pasan desapercibidas o excusadas".