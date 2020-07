"¿Qué pasa, te gusto?" La discusión entre Germán Paoloski y Brandon, uno de los chicos que se metió a un zoológico para grabar TikTok

Todo comenzó cuando un grupo de jóvenes rompió la cuarentena para entrar de forma ilegal a las instalaciones donde anteriormente funcionaba el Zoológico de La Plata, para meterse a algunas de las jaulas de los animales y grabar videos que luego fueron subidos a Tik-Tok.

Entre risas, los protagonistas subieron los momentos en los que intentaron "robarle" el huevo a un ñandú o cuando se escaparon para no ser vistos por el personal municipal del Bioparque. “De vacaciones acá en el zoo, papá, dice la voz de un joven que se prepara para entrar a la jaula del avestruz y robarle su huevo. Acá la meta es ir y agarrar el huevo…Me caga a palos el ñandú”, afirmó uno de los implicados.

La secuencia de videos no terminó allí. Minutos más tarde, el joven y sus amigos caminaron por las vías donde durante muchos años circulaba un tren que recorría todo el zoo. En ese momento vieron un carpincho y bromearon con llevárselo. “Me encontré un carpincho, lo quiero. Es chiquito encima. Esto es como Jurassic Park”, dijo. Después de la “visita” por el Bioparque, los jóvenes se quedaron en el Bosque para hacer ejercicios al aire libre.

En otro de los videos, los adolescentes se acercaron a la jaula de un chancho e intentaron jugar con él. Sin tener ningún tipo de cuidado, metieron los dedos por el alambrado, pero el animal no se acercó a ellos. Según los profesionales, este accionar podría haberles generado algún estrés o daño físico a los animales que todavía están en las jaulas, esperando ser trasladados a un lugar apto para su bienestar y preservación.

Lo cierto es que uno de los implicados, identificado como Brandon, accedió a una entrevista con El Noticiero de la gente y mantuvo una insólita discucion con su conductor, Germán Paoloski. “Quisimos grabarlos porque están en malas condiciones. Tienen sed, están sin agua. Había un hipopótamo con el agua podrida”, describió el joven, de manera poco creíble, desde un móvil ubicado en La Plata.

En ese sentido, señaló que las imágenes que se viralizaron por las redes sociales y medios de comunicación son "el 1% de la grabación que hicimos" y advirtió que cuenta con un permiso de periodista para circular libremente como personal esencial debido a su rol como "youtuber". “Puede entrar cualquier nene, mete la mano y se la saca el tigre”, dijo Brandon, llamativamente alarmado por lo que vio en el Bioparque.

Fue en ese momento, que Paoloski lo paró en seco y le señaló que lo que había hecho es ilegal: “Ustedes están incumpliendo con una norma, estando en un lugar en el que no pueden estar. En lo que vi del video, dicen: ‘Hay un carpincho, me lo quiero llevar'; ‘Esto parece Jurassic Park'. Están paveando antes que alimentar y llevarles agua a los animales. Cualquiera que vea eso, lejos estará de pensar: ‘¡Mirá qué buena onda los ambientalistas!‘”.

A partir de ahí comenzó un intenso ida y vuelta que les valió a ambos convertirse en tendencia en las redes sociales y que derivó en una frase del propio Brandon que generó ciento de burlas. Y es que al ver que el conductor insistía en el aspecto ilegal de haber ingresadoa Bioparque sin autorización, el joven disparó:“¡Dejá de quejarte de mí! ¿Qué pasa? ¿Te gusto?”, provocando que dieran por terminado el móvil.

El curioso ida y vuelta entre Paoloski y Brandon

Brandon: En vez de fijarte en mí, fijate cómo están sufriendo los animales. Nosotros entramos a grabar eso, no forzamos nada.

Paoloski: Me parece lógico lo que reclamás. Ahora... hay vías para hacerlo. El hecho de que ustedes se graben haciendo bromas... no me parece que estén ayudando a los animales.

Brandon: Si a vos te parece más importante decir: “Me llevo un carpincho”, a decir la realidad de las cosas, que a los animales les falta agua, me parece que sos una mala persona.

Paoloski: No me parece ni más ni menos importante: estoy separando. ¿Yo soy mala persona? ¿O vos lo sos? Entrás a un lugar que no corresponde, te mofás de los animales, le querés sacar un huevo al ñandú, ¿y yo soy la mala persona?

Brandon: ¿Estás a favor de que los animales estén presos?

Paoloski: ¡¿Qué tiene que ver una cosa con otra?!

Brandon: ¡Tiene todo que ver! ¡Mirá cómo están los animales!

Paoloski: ¿Entonces está bien que entres y haga lo que hagas?

Brandon: ¡Por supuesto! ¿Vos querés que los animales estén encerrados hasta que se mueran?

Paoloski: No. Pero tampoco me burlo de la situación, que es lo que yo vi. Una buena intención, como la tuya, tampoco justifica que entres. Hay cosas que están mal, y hay que decirlas. Posiblemente no nos pongamos de acuerdo con esto, que tiene que ver con las formas y las maneras...

Brandon: Vos decime y yo me pongo de acuerdo con vos. ¿Qué querés que te diga? ¿Que te pida disculpas a vos? No me dejás terminar. Siempre me hablás encima, flaco ¡Dejá de quejarte de mí! ¿Qué pasa? ¿Te gusto? No sé, no entiendo... Parece que me estás tomando el pelo.

Paoloski: Sí, parece una tomada de pelo...Ojalá que todo esto sirve para algo y le busquen a los animales a otro sitio.

Brandon: Te pido perdón si te levanté la voz.

Paoloski: No pasa nada, son discusiones. Acá no hay nada personal de mi parte y creo que de la tuya tampoco.