"Qué rico que está tu hijo": Diego Brancatelli denunció amenazas contra él y su familia

Diego Brancatelli no lo duda y a la hora de señalar una de las mejores gestiones políticas que tuvo el país, elige las de Néstor y Cristina Kirchner. Tampoco se lo ve dubitativo a la hora de escoger la peor: el periodista de América TV es uno de los principales críticos de Mauricio Macri y de Juntos por el Cambio.

Pero su postura política, sumada a su personalidad, le originó un gran numero de “haters” en las redes sociales. El lunes por la noche, durante la edición de Intratables, contó que después de la sesión en Diputados -donde el oficialismo logró que se extendiera el protocolo de sesiones remotas y avanzó pese a la negativa de la oposición- tanto él como su familia fueron amenazados a través de las redes sociales, mensajes y llamados.

Según contó, "después de la famosa sesión de (Sergio) Massa y después de la marcha 'Massa traidor', En diferentes redes sociales filtraron el número del jefe de Diputados, el mío y el de (Gustavo) ´Gato' Sylvestre y a partir de ese momento fue un calvario" y reveló que recibe cientos de llamados y mensajes a toda hora, sobre todo durante la madrugada, con mensajes amenazantes contra él y su familia.

En ese sentido, explicó que los responsables lo molestan e insultan a través de WhatsApp, Telegram y otras redes sociales. "Todos estamos acostumbrados al insulto, no nos molesta la libertad de expresión, opinamos distinto y ya está. Pero esta vez hubo amenazas concretas de muchos grupos. Todas iban a lo mismo: 'Te vamos a hacer desaparecer', 'Te vamos a subir al Falcon verde', 'Hay que exterminarte'", detalló.

Pero las amenazas no solo estuvieron dirigidas a él, sino que también tuvieron como blancos a su esposa, la cronista de TN Cecilia Insinga, y sus hijos Valentín y Luca. "La última (amenaza), de una cobardía inmensa, que me llena de indignación y dolor. “Que rico que está tu hijo, una buena violada hay que darle, de paso me c.... a tu señora”, fue lo que me escribieron a mi cuenta de Instagram", escribió este martes en sus redes sociales.

En busca de ponerle fin al calvario que sufre desde el pasado 3 de septiembre, el panelista de Intratables acudió a la justicia. "Ayer presentamos junto a mí abogado Martin Francolino, una ampliación de denuncia en la unidad Especializada de Delitos Informáticos Cibercrimen. Necesito que la Justicia y la fiscal Daniela Dupuy me ayuden a encontrar a estos cobardes, a estas lacras que se esconden en el anonimato de una red social", dijo.

Y concluyó: "Por mi familia, por mí, por todos los que sufren este tipo de ataques, sin importar el color político que representen. Si queremos construir un país mejor, tenemos aprender a tolerar todas las opiniones, estemos de acuerdo o no. De eso se trata la democracia, así se construye un país en libertad".