"¿Qué se te pasa por la cabeza?": Wanda Nara, Maxi López y la interna secreta detrás de la guerra en plena pandemia

Después de unos meses de relativa calma, Maxi López y Wanda Nara volvieron a ser noticia nada más y nada menos que por una nueva denuncia del futbolista, quien asegura que su ex mujer le impide la comunicación con sus tres hijos: Valentino, Constantino y Benedicto. En las últimas horas, el delantero redobló la apuesta y cuestionó a la ex modelo por haber regresado a Italia, en plena pandemia de coronavirus. La trama secreta detrás del nuevo enfrentamiento.

"La realidad es que Maxi hace días que no puede hablar con sus hijos y se entera de dónde están por las publicaciones de Instagram de su madre. Es lógica la preocupación, teniendo en cuenta que son decisiones que deberían tomarse en conjunto, en especial la de regresar a Italia con todo lo que está sucediendo", confiaron a BigBang desde el entorno del futbolista.

En efecto, López hizo público su malestar con una dura historia en Instagram en la que alude directamente a su ex mujer. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés una cuarentena de una pandemia mundial, donde a todo el mundo se le pide no salir y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro (se encontraban en Francia), te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importante ningún tipo de consecuencia".

"¿Qué se te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés en el mundo es la salud de nuestros hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos que hoy sos madre de cinco criaturas, pero parece que no te diste cuenta", remató.

Leé también | Millones, extorsión y mala leche: Maxi López reveló el calvario que sufre por Wanda Nara e Icardi

Semanas atrás, cuando Nara tomó la decisión de trasladar a toda su familia a París, López celebró la iniciativa. Cabe destacar que Mauro Icardi se encuentra jugando en el París Saint-Germain de Francia, motivo por el cual la familia ya tenía una propiedad en donde pasar el aislamiento.

"En ese momento, Maxi felicitó públicamente a Wanda por haber tomado una medida de cuidado para con sus hijos. Hoy la critica porque no entiende la necesidad de exponer a los chicos, más teniendo la posibilidad de no estar en el foco de contagio en este momento".

Hoy la critica porque no entiende la necesidad de exponer a los chicos, más teniendo la posibilidad de no estar en el foco de contagio en este momento"

Esta no es la primera pelea en plena cuarentena. Días atrás, López también acusó a su ex mujer de esconder los teléfonos celulares de sus hijos para impedir el contacto. "Hoy es uno de esos días en los cuales un paseo con mis bebés, con amigos, tomar un helado (que Coki en la primera foto no sale porque fue por el segundo) y caminar sin destino alguno se valoran". "Extraño apretar y besar a mis niños, mucho. Así que mamá, ponete las pilas y devolveles sus teléfonos así papá puede hablar todo el día como lo veníamos haciendo", disparó.

Leé también | Wanda Nara y un furioso descargo contra Maxi López con mojada de oreja incluida

Pese a las denuncias públicas de su ex, Wanda decidió no responder a ninguno de los ataques. En efecto, sigue compartiendo imágenes de sus hijos disfrutando de la lujosa mansión que los Icardi tienen en la exclusiva zona del lago Cuomo, ubicado a solo 85 kilómetros de Milán y uno de los destinos turísticos más caros de Italia.