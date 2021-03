"¿Qué sentiste durante el coma?": la sorpresiva respuesta de Karina Gao, la cocinera de Flor de Equipo

La salud de la cocinera de “Flor de Equipo” (Telefé) Karina Gao generó preocupación entre todos sus compañeros de programa debido a su cuadro de coronavirus (Covid-19). Su estado de salud ocupó varias páginas por la popularidad del programa y porque estuvo durante 13 días con un coma inducido debido a que tuvo que ser conectada a un respirador.

Visiblemente mejor de salud, Gao decidió contar cómo se encuentra en un intercambio con sus seguidores en Instagram a quienes les mostró su proceso de recuperación. De las primeras preguntas fueron por su estado de salud y de su “Bebu”: “¡Muy bien! Bebu está creciendo como corresponde a su semana gestacional (semana 28) ¡Yo también estoy muy bien! Recuperándome, pero muy bien”. Acto seguido informó por el alta del hospital: “No sé aún, es medio día a día. Supongo que la próxima semana, en algún momento sucederá”. Sin embargo, aclaró que “la sanación emocional va a llevar un tiempo”, expresó.

Pero después llegó una de las repuestas más esperadas, que despertaban la intriga de sus seguidores, sobre qué fue lo que pasaba por su mente en el coma: “Tuve muchos sueños raros...pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, sólo miedo los 15 minutos anteriores a que me intuben. El que sufre es que el que está despierto, nosotros dormidos no te enterás de nada. Es como un sueño, como dormir de noche de corrido”.

La cocinera aclaró que todavía le falta un “tiempito más” para volver a mostrarse. “Tengo una lastimadura bastante grande en la cara, pero además primero quiero que me vean los chicos. Necesito un momento con mi gente, con mis personas favoritas”, dijo en necesidad de un tiempo familiar.

“Cuídense, nunca se sabe. No digo que tenés que ser paranoico, pero cuidate, cumplí con todas las reglas de protocolo. Porque ese ´no me va a pasar´ a veces simplemente pasa. Y sobre todo la culpa si llegás a contagiar a algún ser querido”, dijo como consejo a todos sus seguidores sobre el contagio de Covid-19.

Finalmente agradeció el apoyo por redes: “Otra de las sensaciones que tuve el primer día de ´despertar´ es ser amada. Tenía esa sensación como que el amor me rodeaba, fue hermoso”.

Afortunadamente, Gao pudo contar con la presencia de su marido cuando se despertó del coma inducido: "Puedo decir que me desperté con mi príncipe azul. Igual no es que te despertás de un día al otro, ponele que tardé dos días, y unos más para estar lúcida”.

La mejora en su estado de salud se notó además en varias de las intervenciones que tuvo con sus seguidores. “Ya que estamos les presento a mi nuevo amigo”, escribió Gao en sus historias y compartió la fotografía de un andador para adultos, que deberá utilizar para ayudarse a caminar. “Me preguntaron mucho sobre los chicos… lamentablemente por Covid no los pude ver aun por más que estoy en habitación normal ahora. Así que estoy esperando con ansia volver a casa”, contó luego.

“Ahora que no tengo más tubos ni cables, encima pudimos hacer videollamada”, contó, y dijo además que “los chicos lo están tomando muy bien, para ellos el hospital es un lugar para curarse, así que están chochos que mamá está mejor, preguntan todos los días si mejoró al Franchu, y si avancé, los pone contentos”, dijo la chef, que tiene dos hijos y está embarazada del tercero, lo que preocupó aún más a los doctores cuando se enfermó.

“No les puedo explicar lo bien que me tratan acá en el Sanatorio Otamendi, que si Dios quiere después vuelvo en unos meses para tener a #Bebu3, no solo me trajeron a la vida de vuelta, sino también la calidez humana”, sostuvo agradeciendo los tratos que recibió. “Yo lo confirmo y reconfirmo que en Argentina tenemos a los mejores profesionales de la salud. Y por eso estoy muy agradecida, porque si no hubiera sido por ellos, no estaría acá tipeando”, afirmó.