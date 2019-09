¿Qué tendrá el petiso? Graciela Alfano pescó infraganti a Fede Bal teniendo sexo

La semana pasada se dio a conocer que Federico Bal se separó de su por entonces novia, Bianca Iovenitti, luego de que trascendiera que la bailarina le había sido infiel durante una escapada que realizó con amigos a dos boliches en Mar del Plata, su ciudad natal. "Fue a dos boliches y pernoctó con un chongo nuevo. Se llama Aaron... ¡Ampliaremos!", había contado Yanina Latorre.

“Estamos separados hace cinco días. Veníamos con un desgaste en la relación. Nada que ver con lo que se dijo de la infidelidad. No quiero hablar mucho porque prefiero mantener este tipo de cosas en privado. Nos hemos separado en los mejores términos y está todo bien. La verdad es que yo me siento bien y creo que todas las cosas pasan por algo”, explicó el hijo de Carmen Barbieri.

Sin embargo, el actor hizo un mea culpa y reconoció que en este momento no está en condiciones para llevar adelante una relación. “Tal vez es difícil salir conmigo. Yo estoy con mucho trabajo. Estoy filmando, estoy en el Bailando y estoy ocupándome de mi viejo. Llego a casa con pocas ganas y con pocas fuerzas de querer estar en una relación”, sostuvo.

Esta noticia fue muy comentada este lunes en el programa Los Ángeles a la mañana y fue Graciela Alfano, quien dio a conocer una anécdota que vivió junto al hijo de Carmen y que la dejó muy impresionada. “Voy a contar una historia. Yo lo vi en acción. Él no vio que yo estaba...”, comenzó la ex modelo cuando le preguntaron si Fede le parecía “sexy”.

Entre risas, sus compañeros le preguntaron si había visto al participante del Bailando teniendo sexo y Alfano reconoció: “Lo vi con una persona. Fue un momento muy raro... Siempre la cargo a Carmen y le digo que vi algo del hijo que ella no vio. Ella me pregunta si hicimos algo, pero yo no hice nada con Fede”, aclaró, antes que la vinculen sentimentalmente al actor.

Y sentenció, sobre la performance de Fede: “No abrí una puerta, fue en un espacio… Como cuando Beto Casella me vio a mí. Yo lo vi muy activo. Estaba activo”. ¿Qué tendrá el petiso?