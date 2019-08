¡Que vivan los '90! Con disco nuevo, los Backstreet Boys vuelven a la Argentina en el 2020

Además de la esperada actuación de Metallica, el Campo de Polo también será hogar de otro gran show: los Backstreet Boys regresarán a Argentina en el 2020 para ofrecer un show el 7 de marzo.

Con nuevo disco

La banda lanzó su más reciente álbum, DNA, en enero de este año, el cual se convirtió en el primer número 1 en las listas de éxitos para el grupo desde el año 2000. A tono con los nuevos tiempos, el sonido de sus canciones se apoya en la electrónica bailable.

Leé más | A fines de agosto llega "The Cure, Live in Hyde Park" a las pantallas de Village Recoleta

Un mes después de la edición del disco, los Backstreet Boys se presentaron en el Festival de Viña del Mar (Chile), con un show para el cual las entradas se agotaron en menos de dos horas.

Aún vigentes

En el 2018, mientras tanto, la banda celebró 25 años de carrera con su primer single en 3 años. Don't Go Breaking My Heart, que sobrepasó las 45 millones de reproducciones en YouTube y fue nominado para el Grammy en la categoría de Performance de un duo o grupo pop.

El DNA World Tour con el que llegarán a Argentina ya agotó tickets en Europa y Estados Unidos, y ahora recorrerá México, Costa Rica, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil.

Las entradas para el recital en Argentina podrán comprarse a partir del lunes 2 de septiembre a través de AllAccess.com.ar y puntos de venta habilitados a precio de preventa: desde 2500 pesos, más cargo por servicio.

Una larga historia de éxitos

Formada por AJ McLean, Howie Dorough, Nick Carter, Brian Littrell y Kevin Richardson la banda comenzó su carrera en 1993 y publicó su primer disco, Backstreet Boys, en 1996. A ese debut le siguieron Backstreet's Back (1997), Millennium (1999), Black & Blue (2000), Never Gone (2005), Unbreakable (2007), This Is Us (2009) e In a World Like This (2013).