"Quería ser un periodista serio": de la pollerita al bullying de las cámaras ocultas, la autocrítica de Tinelli

El regreso de Marcelo Tinelli a la televisión para una nueva temporada de ShowMatch, mañana a las 22.30, tendrá un plus especial: la celebración de los 30 años del programa. Así, en las entrevistas que el conductor hizo con varios medios palpitando la previa, recorrió parte de la historia del ciclo.

Así, dialogando con La Nación, recordó que llegó "de casualidad" al show porque Gustavo Lutteral, elegido inicialmente como conductor, se bajó a último momento. "Yo venía de Telenoche y la propuesta me interesó porque iba a ser un programa deportivo serio y yo quería ser justamente eso, un periodista serio, hablando de deportes a la medianoche. Pero todo fue de mal en peor, a tal punto que pensé que me rajaban, pero a Gustavo Yankelevich (por entonces gerente de programación de Telefe) se le ocurrió que yo pasara a hacerme cargo de la producción", recordó.

"Como no teníamos nada de nada, empezamos a echar mano de un viejo material de Deportes en acción, un programa que hacía Nicolás González del Solar, y los VHS que cada uno tenía en su casa. Bonadeo, Jacubovich y Príncipi los traían, los editábamos y los pasábamos, sin pagar ningún tipo de derechos. Y ahí nos fue peor aún. El fracaso fue total", agregó. "Con eso intentamos pelear contra el Mundial de Italia, que pasaba el canal de enfrente. El Trece repetía a la medianoche los mejores goles y nosotros pasábamos el rally de Kenia de hacía seis años. Era tan tragicómico lo que nos pasaba que empezamos a reírnos en cámara de nuestras notas y eso devino en la mutación del programa, de serio a humorístico. Esa fue la clave de nuestra salvación y del éxito posterior de Videomatch. Al terminar el Mundial sumamos eventos propios, carreras de mountain bike, en que nos caíamos, y luego vinieron los bloopers, los videos caseros que nos enviaba la gente, y así el programa creció, creció y creció".

En Infobae, mientras tanto, recordó como uno de los mejores momentos del ciclo la presencia de Brian May, guitarrista de Queen. "O Joe Cocker, Bon Jovi, los Kiss tocando en vivo, Tyson, Holyfield. ¿Te acordás de la pelea que organizamos entre Mickey Rourke y Henri de Ridder?. También vino Messi y me pateó un penal. Y Maradona. Y los políticos: Menem, De la Rúa, Francisco de Narváez y su imitación de 'Alica Alicate'. Por el programa ha pasado la historia", se enorgulleció.

Al mismo tiempo, rememoró también su rivalidad televisiva con Mario Pergolini, remarcando que "nunca tuvo mala onda" con el conductor de Caiga quien caiga. "Yo tengo la mejor con él. La vida además nos ha puesto en lugares de padres de colegio porque Tomás y Francisco tienen la misma edad, entonces sucedió que los chicos van al mismo baile y yo entregárselo a Mario o cosas así. Tenemos una relación. Hicimos como socios un programa que se llamó El bar. En algún lugar entendí el juego de él siempre, más allá de que me pueda haber molestado alguna cosa que decía. No lo tomaba personal porque entendía lo que estaba buscando", aseguró.

En Clarín, Tinelli, además trajo a colación su cambio de mentalidad en relación a su tratamiento de algunos temas en ShowMatch. "Las cosas hay que analizarlas en su contexto. Yo soy de una generación que a los 16, 17 años tenía códigos diferentes a los que hay ahora", justificó. "Y en los últimos tiempos hemos aprendido: aprendo de mi mujer, de mis hijas. Aprendo de los movimientos que están a favor de la igualdad de género. No sólo ya no cortaría la pollerita, tampoco haría algunas cámaras ocultas, que hoy puedo decir que es bullying. O un chiste con personas que hablan en otro idioma. Hoy ya no sé si está bueno. Hoy ya no me río de vos. Hoy, en todo caso, me río con vos".

Panorama político

El conductor también se expresó sobre el momento político del país reflexionando sobre la "grieta" entre kirchnerismo y macrismo. "Nos metieron en una pelea donde hay dos en el ring, una grieta en el medio y estamos todos cayendo en esa grieta", analizó en Infobae. "Me parece que si nosotros no armamos algo vamos a seguir hablando de un país como si no fuera nuestro. Si nosotros no resolvemos nuestros propios problemas, no nos comprometemos realmente, va a ser difícil. Me parece que esto se logra a través de un proyecto a 30, 40 años, pero un proyecto donde se sienten las bases de 15, 20 prioridades importantes. En algún momento hay que arrancar, y por ahí no lo voy a ver o no lo va a ver ni el nieto de Lorenzo, pero en algún momento tenés que ir a ese lugar, en algún momento tenés que arrancar. Es una locura la pobreza en este país, es una locura, y la tomamos como un número. La pobreza no es un número. Pobre es el que tiene que ir a una cola en un hospital con una urgencia y esperar seis horas. Y eso no está en ningún índice".

Finalmente, en su charla con La Nación reveló que tiene "ganas de participar" en política. "Pienso que en algún momento, y después de treinta años de programa, me gustaría devolver algo de lo que la gente me ha dado. Me parece interesante para mi vida. Por eso en los dos últimos años me he preparado, he estudiado más y he tomado un contacto más estrecho con la realidad y he armado equipos con politólogos, especialistas en ciencias políticas y economistas para ver diferentes cuestiones; así he podido analizar un poco más en profundidad la provincia de Buenos Aires o cómo han trabajado el último gobierno y los anteriores la situación de la provincia. Me he involucrado en un montón de situaciones que tienen que ver con la vida nacional. Pero cuándo va a llegar mi momento lo decidirá la gente. Yo no tengo ningún apuro", sentenció.