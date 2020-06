"¿Quién dejó a quién?": la sugestiva respuesta de Lourdes Sánchez tras la separación de Tinelli y Guillermina

Las repercusiones de la separación de Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés comenzaron a sentirse en los medios. Lourdes Sánchez, mujer del "Chato" Prada -histórico productor y mano derecha del conductor- sorprendió al hablar de la ruptura.

Invitada por videoconferencia al ciclo Pampita Online, la bailarina recibió una tajante pregunta por parte del panelista Gabriel Oliveri: "¿Creés que algún lado dejó al otro? ¿Qué rumores hay? Vos que estás tan cerca, ¿sabés si se terminó de un lado o del otro?". En otras palabras, el famoso: quién dejó a quién.

Lourdes se llamó a silencio, pero su cara lo dijo todo; dando a entender que en realidad fue el conductor quien tomó la decisión de ponerle punto final a la relación de casi ocho años. "Te digo que empezaste con todo, Gaby. Estás picantón. Pero me parece que fue de parte de los dos", esquivó la bailarina.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

Leé también | La furia de Guillermina Valdés cuando atacaron a su hijo "Lolo", en plena separación de Tinelli

Desde el ciclo resaltaron que fue Guillermina quien se sacó primero la alianza de compromiso y no Tinelli. Sin embargo, Lourdes explicó: "Las mujeres comos un poco más histericonas con esas cosas. De decir: 'Ay, termino y enseguida me saco el anillo'. Me parece, es lo que hubiera hecho yo como mujer. Y él, como sabe que me va a molestar si no tiene el anillo, se lo deja".

Leé también | Guillermina Valdés habló de la separación de Tinelli: la convivencia a "14 pisos" y la inminente mudanza

"Lo que le pasó a Marcelo con Guillermina es que lo deslumbró en todo sentido. Pude conocerla poquito y es súper copada, más allá de que es una mujer tan bella que no podés dejar de mirarla. Es muy copada y a la vez muy reservada", resaltó.