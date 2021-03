¿Quién era "el jefe"?: la interna entre Matías Morla y Víctor Stinfale que reveló Dalma Maradona

Luego de que Infobae elaborara un documental sobre la muerte de Diego Maradona, su hija Dalma expresó sus dudas acerca de verlo o no.

"No sé si estoy preparada para ver el informe. ¡Pero como dicen que hay audios de Mati creo que no me voy a poder resistir! ¿Alguien lo vio?", escribió en Twitter haciendo una irónica referencia al abogado de su padre, Matías Morla.

Dalma volvió a las redes luego de leer las repercusiones que tuvieron los audios de Morla y el también abogado Víctor Stinfale en los medios, y los detalles de la causa que reprodujo Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana con el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y los enfermeros como protagonistas,

"¿Cuánto falta para que Luque vaya preso? ¿Y los inservibles de la psiquiatra y el psicólogo? ¿Y la enfermera? ¿Qué espera la Justicia?", se preguntó desesperada.

Otro de los detalles a los que se refirió Dalma fue el hecho de que en el documental Morla se refiere a Stinfale como "el jefe". En otro audio, el letrado dice a Luque que no importa si operó o no a Maradona de su hematoma.

"Sos tapa de Clarín con Maradona, boludo, ¿te das cuenta? Estás en cadena nacional", expresa. "Estás hablando en todos los medios. Te tienen identificado como Luque. Si después lo tocaste o no lo tocaste es anecdótico. Después vos salís con el camisolín y sos el campeón del mundo. Y vos quedaste como Gardel".

Así, Dalma aseguró que Stinfale le dijo "que él no tenía nada más que ver hace años y que el jefe de todo era el inútil del abogado desaparecido", en referencia una vez más a Morla.

"Se va a hacer justicia"

"Creo que se va a hacer justicia por mi papá. No voy a parar hasta que eso suceda", señaló la hija del "10" el viernes respondiendo preguntas de sus seguidores en redes sociales. Y enseguida, Dalma aseguró: "Profesionales de la salud comandados por HDP. Hasta que no estén todos presos no voy a parar".

Además, reconoció que tiene "días muy tristes y otros un poco mejores" y señaló que le hace "muy bien" estar con su familia y amigos, y trabajar.