¿Quién es Agustina Cosachov, la nueva mujer en la vida de Maradona?

Diego Armando Maradona estuvo ocho días internado en la Clínica Olivos, luego de ser operado de un hematoma en la cabeza. Pero una vez dado de alta, el DT de Gimnasia no se dirigió hacia su domicilio situado en Brandsen, sino que fue llevado a su nuevo hogar situado en el partido de Tigre, donde está siendo acompañado por allegados a Matías Morla, custodios y Nicolás Tafarel, kinesiólogo de Diego, entre muchos otros.

Pero hubo una presencia que sorprendió: se trata de Agustina Cosachov, una mujer que, según adelantaron este martes en Intrusos, es una persona muy importante en la vida de ex futbolista de la Selección Argentina. "Es la única que “logró entrar en el lugar más difícil de Diego: su cabeza. Recién caigo en la cuenta de que son todas mujeres las que rondan en la vida de Diego", señaló, con algo de misterio, Jorge Rial.

Y agregó: "No es que apareció hoy en la vida de Maradona, apareció hoy para nosotros, aunque tampoco hace tanto es que apareció. Pero es una mujer que se ha ganado su confianza, que no es fácil. Cuando hablo de su cabeza, no digo lo físico, que ese fue el doctor Leopoldo Luque y que ya está solucionado lo de la operación. Hablo de que ahora viene lo otro, lo que tiene que ver con todo el tema psicológico”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Cabe recordar que Diego fue internado el 2 de noviembre en una clínica privada de La Plata, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 60. Aunque desde el entorno del "Diez" intentaron minimizar la internación, detallaron que la descompensación había sido producto de un desbalance en su medicación y un estado emocional complicado: "Diego está deprimido y muy decaído".

En ese sentido, habían adelantado que la tristeza de Maradona se debía a la ausencia de sus padres, Doña Tota y Don Diego, Según contó el conductor de Intrusos, actualmente Diego se encuentra “retraído” en una de las habitaciones de su nueva casa en el barrio San Andrés. “Él mismo tomó la opción de aislarse. No por enojo, es porque está bastante reflexivo. Esto le pegó y está viendo qué va a pasar con su vida", explicó.

En ese sentido, el periodista informó que, por esta razón, Maradona no está en contacto con mucha gente. "Esto tiene que ver con su estado de ánimo y acá entra esta señorita, señora, chica, no lo sé bien, llamada Agustina. Es la psiquiatra y lo conoció antes de la operación. Ya hablaba con él, y parece que esta profesional entró bien y él la escucha”, reveló Rial, sobre la actual relación entre Agustina Cosachov y Maradona.

Se trata de una profesional egresada de la Universidad de Buenos Aires que se especializa en adicciones, como por ejemplo, el alcohol, cocaína, tabaco y la ludopatía, entre otras. Se desempeñó en distintos sanatorios privados y públicos, como el Hospital Ramos Mejía y un centro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires especializado en adicciones. Actualmente trabaja para la Fundación INECO y atiende en su consultorio particular. Es docente de psicofarmacología de la carrera de Psicología en la Universidad Barceló y docente de la carrera de Psicoterapia en la Fundación Aiglé.