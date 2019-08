¿Quién es esta chica? Cómo eran Sol Pérez, Flor Vigna y Mica Viciconte antes de la fama

Una es panelista de Incorrectas, la otra es participante del Bailando por un sueño y la tercera se convirtió en la femme fatale del momento gracias a sus postales hot que suele compartir a lo ancho de las redes sociales. Pero todas ellas tienen un pasado en común: Combate.

Micaela Viciconte, Flor Vigna –estás últimas eternas rivales fuera y dentro del ciclo- y Sol Pérez supieron ser parte del reality que se emitía por la pantalla de El Nueve. Entre ellas, la más relevante fue sin lugar a dudas la actual bicampeona del Bailando, ya que a la cabeza del equipo rojo hizo historia y se consagró en tres diferentes oportunidades como ganadora del certamen.

El paso de la guardavidas y la ex Chica del clima –sin embargo- estuvo más vinculado a los escándalos y a las peleas que a la competencia en sí. Por ejemplo, la actual pareja de Fabián Cubero y ex capitana del equipo verde había decidido abandonar el programa luego de un fuerte cruce que ella y su ex novio, Pitu Blázquez, tuvieron con la producción.

El por entonces productor general del programa, Marcos Gorban, sostuvo que ambos decidieron dejar el programa porque estaban cansados de las peleas. Pero los protagonistas de la renuncia contaron otra versión: según explicaron en ese momento, se fueron del programa porque estaban cansados de los "maltratos y peleas con parte del equipo de producción del programa".

Por su parte, Sol denunció en mayo de este año que sufrió acoso en manos de Cristián U. durante su participación en el programa. “Yo ya conté que en Combate sufrí acoso y él salió a hacerse cargo de la acusación”, había asegurado la panelista y conductora.

Pero a pesar del exitoso camino que las tres están recorriendo, la cuenta oficial de Twitter de El Nueve compartió el riguroso casting – al que llegaron cientos de participantes- que realizaron Vigna, Viciconte y Pérez antes de hacerse conocidas y cumplir sus sueños.

Con el número 807, Flor se presentó como una “actriz y bailarina” de 19 años. “No tengo novio. No es que soy egocéntrica, pero me gusta estar ocupada en mí y en mis cosas. Sí uno tiene chonguitos y esas cosas, pero no tengo novio”, decía ante las cámaras una muy joven Flor Vigna.

Y agregó: “No soy apta para el compromiso”. Por su parte, Micaela Viciconte –con el número 117 colgando del cuello- detalló que era “guardavidas y profesora de natación”. “En la playa es muy complicado entrar, hay mucho machismo”, sostuvo en su casting, allá por el 2014.

Por último, Sol Pérez – de 20 años- se anunciaba como una “estudiante de derecho” en la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Vengo al gimnasio desde que tengo 14 años y empecé desde los 5 gimnasia artística. Me encanta hacer deporte, pase por todos hasta que encontré patín, que es mi pasión”, detalló en ese momento. Mirá los videos de los casting.