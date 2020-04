“¿Quién sos?”: el tenso cruce en vivo de Mirtha Legrand con palito directo a Mariana Fabbiani

Mirtha Legrand se sumó vía telefónica al especial televisivo "Unidos por Argentina", que tuvo lugar el domingo por la noche y recaudó cerca de 88 millones de pesos, que serán entregados por la Cruz Roja a hospitales públicos para reforzar los insumos en el marco de la pandemia del Covid-19. Todos los canales de aire participaron del mismo, al igual que sus principales figuras. Y, como era de esperarse, la "Chiqui" dio la nota.

Quien tuvo que presentarla fue Mariana Fabbiani, conductora con la que Legrand mantuvo un fuerte cruce el año pasado por la grilla de El Trece. En efecto, fue Mirtha quien confirmó el levantamiento del programa de Fabbiani, algo que no le gustó nada a la nieta de Mariano Mores, quien no dudó en hacer pública su crítica: "Mis compañeros se enteraron por ella que el programa ya no iba a salir al aire".

Pese al historial entre ambas, fue Fabbiani quien la sumó a la transmisión con una cálida recepción. "Es una transmisión histórica. Estamos los seis canales de aire en vivo transmitiendo para todo el país. No podía faltar ella. Estoy hablando de la señora Mirtha Legrand, que está en comunicación telefónica y que también quiere saludarnos a todos. Hola, ¿cómo estás Mirtha?".

Del otro lado del a línea, la "Chiqui" saludó sorprendida. "Hola, ¿sos Vero (por Lozano)? ¿Quién sos?", chicaneó. Con altura, Fabbiani le respondió: "Mariana soy, Chiqui. Vero viene ahora, nos estamos turnando". "Bueno querida. No, no, no: me dijeron que me iba a atender Vero", disparó Mirtha, sin ocultar que había "arreglado" con quien salir al aire. "Pero bueno, estoy encantada de hablar con vos, Marianita", salvó en vivo.