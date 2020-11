“¿Quien va a tener un bebé?”: Mica Viciconte, los rumores de embarazo y su respuesta irónica

¿Mica Viciconte y Fabián “Poroto” Cubero van a ser papas? La duda quedó en el aire después de que la ex Combate publicara un video en su cuenta de Instagram en el que se toca de forma sugestiva la panza.

En el video, que subió a una story de Instagram se la puede ver a ella bailado al ritmo de Tattoo, el hit de Alejandro Rauw y Camilo, mostrando el abdomen. “¿Quien va a tener un bebé?”, escribió Viciconte pero en un momento, en el que tema dice “tú” señala a cámara dando a entender que no estaría embarazada.

Sin embargo, los rumores de que la pareja estaría por anunciar la llegada del primer hijo de ambos (Cubero ya tiene tres hijas, Sienna, Allegra e Indiana, de su matrimonio con la modelo Nicole Neuman) no paran de correr al punto tal de que se especula con que estarían esperando el momento más apropiado para hacer el anuncio.

Lo que pueda pasar con Nicole y su reacción es algo que preocupa a la pareja por los antecedentes de mala relación que hay entre ellos. Sin ir más lejos, cuando empezaron los rumores la modelo disparó algunos dardos filosos contra su ex marido y su actual pareja. "Imagino que el día que esto suceda será también porque la situación económica está solucionada. Quiero creer. Con lo cual va ser feliz para todos", dijo Neumann, al ser consultada por por un cronista del ciclo Hay que ver.

"Si estás complicado (en términos económicos) ahora, entonces me imagino que serían todas buenas noticias y sería genial", ironizó la también panelista televisiva. Nicole puso sobre la mesa el reclamo a Cubero por la cuota alimentaria de sus hijas, a lo que Fernanda Iglesias le espetó: "La gente no decide tener hijos pensando en si le alcanza la plata o no”.

Atenta al cruce, Nicole redobló la apuesta: "A mí me parece que sí. Si vos no podés darles de comer o pagar un colegio a tres nenas, no vas a traer otra criatura a la vida. Me parece que hoy por hoy se piensa en esas cosas. Por lo menos, a mí me parecería lo lógico. Estamos hablando de que ya tiene tres".

Hace unos días Mica tuvo un fallido en el programa en donde trabaja, Pampita Online, dejó entrever que estaba esperando que se cumpla el tercer mes de gestación para dar a conocer la noticia. “Me dijeron que hay que esperar tres meses para decirlo. O sea que si lo estuviese, tampoco lo diría porque tendría que esperar ese tiempo por un tema de seguridad”, dijo.

Pero, y también puede ser una interpretación del video, Mica se cansó de la repercusión que tiene el rumor. Es que sus padres la llamaron y la felicitaron hasta para el día de la madre, según ella mismo contó.

"¡No sabés la cantidad de familia que me llamó! Mi papá me escribió el Día de la Madre y me dijo ‘te quiero desear feliz día’”, reveló, risueña en PH Podemos hablar. “Mi mamá también me llamó y me dijo 'ay, Mica, ¿estás embarazada?, ¿voy a ser abuela?’. Así me escribieron un montón y les tuve que decir que no lo estoy”, confesó.

Y luego explicó: “Como siempre digo, deseo ser madre, pero no sé si justo ahora, aunque me van a decir que nunca se sabe el momento. Sí es algo que hablé con mi pareja, obvio. Es algo que está charlado. Y cuando tengamos ese tiempo y estemos más tranquilos, seguramente, avanzaremos con eso”.

“Fabi quiere un nene y yo quiero una nena. Pero por supuesto que el que venga el día de mañana va a ser súper bien recibido”, reveló la ex Combate. Lo cierto es que, de la misma manera que contó que apostaba a agrandar su familia con Cubero, Mica reconoció que no cree en el amor para siempre.

“No es con Fabi, yo proyecto en la pareja siempre a futuro. Pero siento que las relaciones no duran toda la vida, que en algún momento se cortan”, se sinceró.