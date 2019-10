"¡Quiero ver a Luciano Castro en pelotas!": el desopilante video de la abuelita calentona que se hizo viral

Desopilante. Después de que comenzaran a viralizarse las fotos íntimas de Luciano Castro, el video de una abuela desesperada por conseguir las imágenes "en bolas" del galán hizo lo propio.

Al comienzo del video se puede ver cómo la mujer utiliza el comando por voz de su teléfono celular para encontrar las fotos de las que hablaba todo el mundo. "Según Wikipedia, Luciano Daniel Castro es un actor", le responde el dispositivo. "¿Y a mi qué mierd... me importa?", se quejó la anciana, al tiempo que volvió a indicar: "En bolas, Luciano Castro".

Mientras se escucha la risa de quien grabó la secuencia, la abuelita volvió al ruedo: "Fotos íntimas de Luciano Castro. ¡Quiero las bolas de Luciano Castro!". "Buscando imágenes que coincidan", advierte la app del teléfono. "No, no; no son parecidas en nada", se quejó la mujer.

Minutos después, la mujer se confundió de galán: "Quiero ver desnudo a Gonzalo Heredia". "Las imágenes deberían coincidir", responde el teléfono. "No coincide nada, está muy vestido", reclamó la anciana, al tiempo que reclamó: "¡Quiero ver a Gonzalo Heredia en pelotas!".