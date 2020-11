"Quizás podemos sacarte del programa": la siniestra respuesta de Darthés a Calu Rivero

Mientras que Juan Darthés permanece instalado en Brasil y evadiendo a la Justicia de Nicaragua, que formalizó el pedido de extradición en su contra por la denuncia penal por abuso sexual que presentó Thelma Fardin, Calu Rivero brindó una nueva entrevista en la que reveló la respuesta que recibió por parte del actor cuando intentó "arreglar puertas adentro" el acoso que sufrió durante las grabaciones de la novela Dulce Amor.

Corría el año 2012 y Rivero disfrutaba de su primer rol importante en la exitosa tira de Telefe. Sin embargo, las escenas con Darthés se convirtieron en un verdadero infierno. Hasta ese momento, ninguna de las víctimas del actor había hecho pública su denuncia y Calu intentó ponerle un límite a través de un mensaje directo de Twitter.

"Tuve una experiencia muy mala con el actor principal. Ese tipo estaba abusando de su poder para modificar las escenas para tocarme, para besarme más; de una manera horrible", recordó la también modelo, en diálogo con What's Underneath.

Atenta al abuso de poder y teniendo en cuenta que Darthés era uno de los actores principales de la tira, Calu le escribió un mensaje. "Cuando esto empezó a ser una mierda para mí, intenté hablar con él a través de las redes sociales porque no tenía su teléfono y nunca quiese estar en contacto de otra manera que no sea actuando".

"Le envié un mensaje privado en Twitter diciéndole: 'Esto es todo, no puedo; no quiero estos besos, necesito que entiendas y necesito que cambies'. Y su respuesta fue: 'Está bien, podemos hablar con el productor para cambiar la historia, quizás podemos sacarte del programa".

El respaldo de la producción a Darthés fue absoluto, pese a que Calu denunciaba una situación de acoso. "Fui a hablar con los productores y les dije que quería dejar el programa. Me dijeron: 'Está bien, te dejamos ir; pero no podés decir nada sobre esto, porque el espectáculo todavía está sucediendo. Y yo pensaba: 'No quiero hablar más del programa, sólo quiero irme'. Y me fui a Nueva York".

En ese momento, la salida de Rivero de Dulce Amor causó revuelo entre los fans. En efecto, el personaje interpretado por la actriz era uno de los más populares y nadie entendió por qué decidió "bajarse del éxito" que era la novela.

"Luego, lo que sucedió fue que la prensa dijo: '¿Por qué se fue de repente?'. Y el productor dijo que me había ido del programa porque estaba cansada. Comenzaron a mostrar una imagen horrible de mí y de quién era yo", denunció.