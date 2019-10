¡Rebelión! Entre los coaches del Bailando hablan de "acomodo" y arman un complot contra Tinelli

A principios de octubre, Marcelo Tinelli anunció que implementará un nuevo formato en el certamen que ya trajo polémica entre los participantes. "Se viene un ritmo que se va a hacer por primera vez", advirtió el conductor. Una vez que termine el merengue, al irse una pareja quedarán 16 y la producción dará comienzo a una nueva modalidad en el certamen.

Se trata de un duelo de todos contra todos, en el que arrancarán 16 participantes, pasarán a ser 8 y luego 4 hasta que queden dos parejas y una será la eliminada. "Es como un torneo de tenis, pero al revés. El que va perdiendo queda para abajo. De acuerdo a los puntajes que hayan sacado hasta acá se irán armando los duelos", había explicado el conductor de ShowMatch.

Pero en medio de este mega cambio, un nuevo conflicto le surgió a Marcelo Hugo. Según detallaron en Los Ángeles a la mañana, algunos coaches de la competencia aseguran que existen tres parejas “acomodadas” por la producción del programa y amenazan con renunciar de forma masiva si el jurado salva a una de ellas al final del ritmo de merengue.

La información la dio Graciela Alfano en el ciclo de El Trece, quien detalló: "Quieren hacer la gran Moliniers. Quieren renunciar en vivo y en masa. Lo que dicen es que hay tres personas acomodadas. Si en la próxima sentencia, el jurado salva a una de esas parejas, los coaches harían un piquete. Si eso pasa, se van a levantar y van a dejar el estudio", sostuvo la "angelita".

Cabe recordar que Moliniers retiró furioso de la pista de baile antes de conocer la decisión del público (que terminó eliminándolo igualmente de la competencia) al considerar que el jurado no valoraba su esfuerzo y que beneficiaba a parejas que, tal vez, no lo merecían. En aquella oportunidad, el bailarín advirtió sobre un supuesto acomodo de algunas parejas.

"Hay varios conflictos entre los coaches. A mí me llegó que Rodrigo Vallejos, el coach de Silvina Escudero, tuvo una reunión con Lolo Rossi y terminó todo mal. Hubo insultos. Dice que no tiene tiempo para preparar los ritmos, que no da más, que está agotado. Octubre es un mes de caos porque todos se empiezan a quejar", sumó Cinthia Fernández en LAM.

Todavía no llego a entender porque están tan enojados los participantes, los bailarines y los coachs, con el nuevo #SuperDuelo , que empezamos la semana que viene en el #SuperBailando2019 . — marcelo tinelli (@cuervotinelli) October 10, 2019

Pero el malestar de los coaches, al parecer, también está vinculado al nuevo formato que implementará Tinelli, al cual bautizó como "SuperDuelo". "Todavía no llego a entender por qué están tan enojados los participantes, los bailarines y los coachs, con el nuevo #SuperDuelo, que empezamos la semana que viene en el #SuperBailando2019", sentenció el conductor.