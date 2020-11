¿Reconciliación? Nicole y Facundo Moyano estuvieron juntos en el exclusivo festejo de cumpleaños de la modelo

¿Hubo reconciliación entre la modelo y panelista Nicole Neumann y el diputado nacional Facundo Moyano? La duda quedó rondando en el aire luego de que ambos fueran vistos el fin de semana en el festejo del cumpleaños número 40 de la ex de Fabián “Poroto” Cubero en un exclusivo restaurante de la Ciudad.

Tal y como publicó en su cuenta de Instagram la periodista y panelista de Bendita, Juariu, Nicole se terminó sentando al lado de Moyano, por lo que todas las especulaciones sobre un regreso de la pareja se dispararon, ya que ambos estuvieron en pareja entre 2017 y 2018. Si se tiene en cuenta que era un festejo muy reducido, de diez personas, debido a las políticas de distanciamiento social como consecuencia de la pandemia del coronavirus, el lugar en la mesa del cumpleaños adquiría una relevancia mayor.

Ayer en Nosotros a la Mañana, el programa en el que Nicole trabaja, la rubia intentó bajarle el precio a las fotos. “Él estaba sentado en otra mesa. Yo fui a comer con mis amigos más íntimos. De casualidad, estaba Facundo con otro amigo”, arrancó a explicar.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"De casualidad, llego al lugar y estaba Facundo en otra mesa con un amigo. Obviamente nos saludamos, nos cruzamos, en la mesa también había gente conocida con él, entonces cuando terminamos de comer vino un toque, charló y después cada uno se fue a su casa”, agregó luego ante la consulta de sus compañeros.

"No estuve con él. Cruzamos palabras como viejos amigos. 'Hola, qué hacés, qué fue de tu vida”, procuró decir para enfatizar que no hay regreso, ni reconciliación, ni nada por el estilo. Aunque no sólo las políticas sanitarias hacen al menos dudoso pensar que de la nada Moyano estaba comiendo en el lugar, sino que además testigos que estuvieron ahí dicen lo contrario.

“Facundo llegó al bar a las 12 y estuvo sentado al lado de Nicole desde las 12 hasta las 2 de la mañana”, escribió la panelista de Bendita dando a entender de que efectivamente Moyano había ido a ese lugar específicamente para pasar el cumpleaños con Nicole.

No contenta con sus declaraciones en Nosotros a la Mañana, Nicole redobló la apuesta es su explicación y, en declaraciones a la revista Gente, juró que no hay reconciliación. "Nosotros siempre quedamos buena onda, y ayer (por este sábado a la noche) nos saludamos como viejos amigos. Es real, ¡posta! Habrán visto mis historias y demás, todos amigos de siempre. Fue un encuentro casual de amigos. No pasa nada. Lo juro”, dijo.

Cabe recordar que la modelo estuvo en Miami, en los Estados Unidos, para el primer festejo de su cumpleaños, el 31 de octubre. Allí viajó junto a sus tres hijas, Allegra, Sienna e Indiana, fruto de su relación con el ex futbolista de Vélez.