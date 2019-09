“¡Resentido crónico, mitómano y tacaño!”: el furioso descargo de Nicole Neumann contra “Poroto” Cubero

Siguen las peleas. Aunque llevan más de dos años separados, Nicole Neumann y Fabián “Poroto” Cubero siguen en pie de guerra. Ahora, el motivo de discusión es el acuerdo elaborado por sus respectivos abogados que incluye, entre otras cosas, la autorización para que la modelo pueda viajar al exterior con sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

La noticia del acuerdo trascendió hace poco más de dos semanas, cuando la modelo se descompuso en vivo mientras participaba como panelista del ciclo Nosotros a la mañana. Fue ella quien, en un tono encriptado, dio a entender que su ex se negaba a firmarle los papeles para poder viajar con sus hijas.

“En el acuerdo incluimos un permiso para ambos y quedó nulo el de ella sola. Todavía no pudimos firmar el acuerdo porque… bueno, no se deciden ellos a firmarlo”, explicó Cubero, al tiempo que sumó: “No sé qué problema tienen. Hace poco más de un mes nos invitaron para ir de viaje y no pudimos viajar porque yo no tengo permiso para sacar a las nenas del país. Nos terminamos yendo a Mar del Plata”.

Todo se arma a través de una novela"

Según Cubero, fue él quien eligió no hacer público el tira y afloje que terminó exponiendo su ex en televisión. “Obviamente no trascendió porque yo no quiero que trasciendan esas cosas, por eso digo que todo se arma a través de una novela”, remató visiblemente enojado el futbolista de Vélez.

Leé también | Escracharon a Nicole Neumann usando un cinto de cuero: la insólita explicación de la modelo

Atenta a la nota que su ex estaba dando en Intrusos, Nicole usó su cuenta de Instagram para desmentirlo. “¿Puede alguien volverse completamente irracional, ilógico, tacaño, resentido crónico y encima mitómano?”, se preguntó con saña desde una de sus historias.

Pero eso no fue todo, la modelo también aclaró que tiene toda la documentación para respaldar su versión de los hechos. “Por suerte existen los screenshots, las cartas documento y los abogados que contienen las verdades”, cerró.