"Revolvía la basura para...": la tremenda confesión de Juanita Viale y cómo superó sus adicciones

La adicción al cigarrillo es un problema que varios argentinos, varias personas a lo largo y lo ancho del mundo, tienen. Y Juanita Viale, nieta de Mirtha Legrand y quien se hizo cargo de la conducción de los programas debido a que su abuela forma parte del grupo de riesgo durante la pandemia del coronavirus (Covid-19), no es la excepción. En la mesa de ayer incluso llegó a dejar entrever que su adicción fue tal que revisó el tacho de basura en la búsqueda de colillas para poder despuntar el vicio.

"Yo fumaba hace varios años. De un día para el otro, dejé. Estaba muy triste, muy angustiada, y dije: 'Si yo lo dejo acá, no tengo ninguna excusa para volver'", empezó a explicar Viale, a lo que agregó: "Estaba en un momento en el que me levantaba y me fumaba un pucho en la ventana”.

Ahí fue cuando uno de los invitados, el comediante Jey Mammon, confesó que salió varias veces a altas horas de la madrugada a comprar cigarrillos. "Yo me he levantado para ir a un kiosco a las 4 de la mañana", contó. Inmediatamente Viale le preguntó: “¿Y revisaste la basura en busca de una colilla?”. Todos los invitados se quedaron en silencio al notar el grado de adicción que tenía por el cigarrillo la nieta de la Chiqui.

Entonces, contó qué hizo para superarlo: "Cuando me venían ganas, me preguntaba: '¿Realmente voy a disfrutar este pucho o lo dejo para después de comer?' . Y cuando llegaba esa hora me volvía a preguntar lo mismo y nunca más prendí uno”.

En Argentina fallecen por año más de 44.000 personas por enfermedades derivadas con el consumo de tabaco. La última Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR), que se llevó a cabo en 2018 y fue la cuarta versión, arrojó que el 22,2% de los adultos en el país consumen tabaco. En la primera edición de la encuesta esa cifra escalaba hasta el 25,1%.