"Rígido y rústico": la palabra de Sandra Borghi, tras el nuevo desplante en vivo de Pepe Gil Vidal

Además de la feroz interna que se desató entre gran parte de los periodistas de Telenoche, se suma ahora un colorido ida y vuelta entre Sandra Borghi y su compañero Pepe Gil Vidal. En efecto, la conductora de Está pasando intentó elogiar a su colega en vivo, pero la dejó "de garpe". El porqué detrás de la frialdad, el segundo intento por "ablandarlo" y la historia detrás del "títulos" que se hizo viral.

Todo comenzó a principio de mes, cuando un video de Borghi elogiando a su compañero circuló con fuerza en las redes sociales. ¿El motivo? No fueron tanto las palabras que le dedicó, sino la fría reacción del conductor quien, incómodo por lo que estaba pasando, ni siquiera la miró y llamó a los "títulos" informativos del noticiero.

"Me hace muy feliz ser tu compañera, te lo quería decir. Estas cosas hay que decirlas, es importante que la gente lo sepa", fueron los elogios de Borghi. Tras el primer desplante, la conductora recogió el guante el lunes y le preguntó en vivo por qué le había contestado con tanta indiferencia. "Pepe, tenemos un tema pendiente de la semana pasada", disparó sobre el cierre del programa.

Incómodo, su compañero respondió: "¿Y entonces?". "No, nada. Quería saber si lo podíamos hablar en algún momento", resistió Borghi. Una vez más, Gil Vidal se volvió a llamar a silencio y le indicó a la producción que ponchara el micro de noticias.

Leé también | Del desplante a Sandra Borghi, al fuerte cruce entre Barili y Cristina Pérez: las "coronapeleas" en vivo durante la cuarentena

"Él es como lo ven y yo soy como me ven. Tenemos una historia particular. Lo que pasa al aire es parte del código que tenemos nosotros que no se puede revelar. ¿Qué me dijo después? Siguió como si nada, porque él es así. Y como todas las parejas, en este caso de trabajo, tenemos códigos", reforzó Borghi.

Lejos de ofenderse por la indiferencia, la conductora reconoció: "Viste que los compañeros de trabajo son como un segundo matrimonio en la vida. Entonces pasan cosas. Antes de ir al corte, durante el corte, que por supuesto hacen a la relación en sí misma. Tenemos una relación muy divertida. Nos llevamos muy bien. Yo siempre lo jodo así, todo él tiempo. Él dice que carece de sentimientos, pero la pasamos bien".

Leé también | ¿Los nuevos Pérez y Barili? Sandra Borghi se le "declaró" a su compañero de TN en vivo y se comió un desplante

¿Cuál es su plan a futuro? En diálogo con el diario Clarín, la periodista anticipó: "Mi intención es quebrarlo. En algún momento de la vida necesito conocer a esa persona interior que no sale por nada del mundo. El único capaz de sacarle una sonrisa a ese hombre rígido y rústico es su nieto. Y yo me propuse llegar a él. ¿Cómo? ¿De qué manera? Es un tema nuestro. Pero necesito conocer qué hay detrás de ese caparazón que todos ven. Por ahora, lo único que logro es un título".