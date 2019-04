¿Robo a mano armada? Guillermina Valdes y un tremendo plagio a... ¡Angelina Jolie!

Inspiración, ¿tal vez? Guillermina Valdes protagoniza esta semana la tapa de la revista Gente. La modelo de 41 años se animó a una jugada producción de fotos en las que se insinuó un cuidado desnudo artístico. ¿El detalle? La imagen es casi idéntica a una realizada hace más de diez años por Angelina Jolie.

Las revelaciones de Guillermina Valdes en la revista Gente

“A los 20 era una mujer menos feliz que miraba la vida con culpa de plomo. Y eso no tenía que ver con quién estuviese ni qué viviese, porque de hecho fui madre, lo más importante que pueda pasarte en la vida. Sino con que no entendía de qué iba, estaba insatisfecha, en el sitio que no quería: si estaba en la cama decía ´debía haber ido a la fiesta´; Y si pasaba por la fiesta, pensaba ´debí haberme quedado en la cama´. Durante los 30, el fuego sagitariano de mi ascendente (es Cáncer, con luna en Piscis), comenzó a encenderse con fuerza. Y hoy me siento más joven, con una energía nueva”.

“Nunca fui una chica de autoestima alta. Me ayudé mucho con terapia. Con los años fui queriéndome más, perdonándome errores, superando algunas angustias que tienen que ver con mi historia: Fui una niña de padres muy jóvenes, que se fue de casa a los 17 y tuvo que ir armándose la vida. Siempre fui una "busca". Si no era Reiki, era Flores de Bach… Y en esa búsqueda, fui encontrando certezas”.

“Tal vez por el rose inevitable con las enfermedades: papá y mi abuelo fueron afectados por el cáncer. En casa me tildan de pesada: todo analizo, estoy atenta a cada producto, a cada ingrediente. ¡Me cuido demasiado! A veces, en la mesa, antes de llevarse algo a la boca, me miran y me dicen:´¿Estamos por morirnos, no?´”.