¡Rufina va a tener otro hermanito! Laurita Fernández y Nicolás Cabré esperan su primer bebé

Venían allanando el camino. En efecto, desde hace meses que tanto Laurita Fernández como Nicolás Cabré no descartaban y hasta fantaseaban con la idea de tener un hijo. Ahora, a nueve meses de haber blanqueado su noviazgo, la pareja espera su primer bebé. ¡Felicitaciones!

La información la confirmó el periodista Tomás Dente desde el ciclo Nosotros a la mañana. "Es un embarazo muy reciente, y por lo general los protagonistas no suelen oficializarlo hasta que se cumplan los tres meses y medio", detalló.

Qué decía Nicolás Cabré sobre la posibilidad de tener otro hijo con Laurita Fernández

¿Por qué no? Hoy no, porque estamos bien así, pero con Laurita me lo permito soñar tranquilamente. Estamos planteándonos tener una vida juntos y si el día de mañana tiene que ser, será".

Qué decía Laurita Fernández sobre un posible embarazo

"¿Si me ilusiono con ser mamá? Sin dudas. Estar tanto tiempo con Rufi es un aprendizaje. La verdad, nunca fui muy Susanita. Siempre dije que no era mi meta ser madre a cualquier precio, de cualquier manera. Así que más que estar con Rufi, o ver a amigas que ya tienen hijos, siempre supuse que ese deseo llegaría cuando alguien me lo despertara a partir del amor, y eso sucede ahora. Quiero formar una familia con Nico, quizás no ya mismo que estamos con este proyecto, pero encontraremos el momento indicado".