"¿Saben qué? Les mandamos un videito": Meghan, Harry y la historia del cachetazo final a la Familia Real

Sigue la tensión en la familia real inglesa. A casi dos meses de su renuncia a la Corona, Meghan Markle y el príncipe Harry siguen dando de qué hablar. Después de la cuestionada charla privada en Miami -la misma en la que el hijo menor de Lady Di reveló el calvario que sufrió en su infancia-, llega ahora un nuevo "cachetazo" real de los duques de Sussex. La súplica de la reina, el desaire a William y la estocada final a la "Firma".

Meghan y Harry fueron invitados especialmente por la Reina para asistir a la celebración que se llevará adelante el próximo 19 de febrero en el Palacio de Buckingham con motivo del cumpleaños número 60 del príncipe Andrew, el tercer hijo de la monarca. Aunque en un principio el plan era realizar un evento más grande para ayudar a las organizaciones benéficas del príncipe, el reciente escándalo que lo vinculó con el caso del pedofilia del magnate Jeffrey Epstein obligó a que le encuentro se reduzca a una "cena familiar".

"La Reina se encargó de extenderles ella misma la invitación. Para ella era importante que todos acompañaran a Andrew, después del duro año que tuvo que afrontar y de haber aceptado dar un paso al costado en beneficio de la Corona. Confiaba en que su nieto preferido iba a estar presente y se sorprendió cuando recibió la respuesta", advierte la prensa británica. ¿Qué le respondieron Meghan y Harry? "Lo sentimos, ese día ya tenemos otras actividades".

La noticia se dio a conocer horas después de que se hiciera pública la desmantelación de la oficina que los duques tenían en el Reino Unido. Fueron desvinculados sus once asistentes. "Muchos de ellos están siendo reacomodados dentro de la Familia Real, pero lo cierto es que no hay lugar para todos. Lamentablemente habrán despidos", reconocieron desde el Palacio.

La decisión de cerrar su oficina no es inocente: muchos especulan con que la "transición" que exigió la Reina llegará en breve a su fin. "Se habían comprometido a dividir su tiempo entre Canadá y el Reino Unido, pero no lo van a cumplir. Meghan no quiere saber nada con volver a Inglaterra y Harry está muy contento con su nueva vida. Se siente más libre, no lo lamenta en absoluto".

Según trascendió, los únicos que mantienen comunicación con Harry son su abuela, la Reina, y su padre, el príncipe Carlos. "Con William no volvió a hablarse. La relación entre los hermanos ya se había deteriorado mucho. Necesitan un poco de aire para descomprimir la situación". La Reina apuntaba a que fuera el cumpleaños de su hijo el punto de encuentro familiar.

"Meghan y Harry no asistirán. Ofrecieron grabar un video con Archie para formar parte del festejo, pero de ninguna manera van a viajar a Inglaterra. Eso ya fue comunicado a la Reina", advierten desde el entorno de los duques. "En este momento, ellos están focalizados en encontrar su nueva casa. Por obvios motivos, primero hacen una selección online. Después, los encargados de su seguridad analizarán las propiedades que mejores requisitos cumplan y luego se formalizará la compra. No descartan instalarse en Los Ángeles y dejar Canadá".

Con la mudanza a la puerta de la esquina, se especula con que los duques tampoco asistan a la boda de la prima de Harry, la princesa Beatrice, que tendrá lugar en mayo. "Meghan se lleva particularmente bien con ella, fue una de las que mejor la recibió. Harry adora a su prima. Pero en este momento, vincularse a ese lado de la familia no es el mejor movimiento para ellos. El escándalo del príncipe Andrew opacó la boda de su hija, que ni siquiera será transmitida por televisión como la de su hermana. No les haría bien a su imagen asociarse a ellos".

Quienes sí participarán serán William y Kate. "Charlotte fue invitada como una de las damas de honor, al igual que sucedió en el casamiento de la princesa Eugenie. El evento no será transmitido por televisión, pero participará toda la Familia Real. Hasta el momento, los únicos que no confirmaron fueron Meghan y Harry".

Mientras su hermano menor rehace su vida en la otra punta del mundo, William le pidió a la Reina unos meses para poder pasar tiempo con su mujer y sus tres hijos. "Desde la renuncia de Harry, fueron William y Kate los que se hicieron cargo de todos los compromisos. La Corona accedió a darles algunas semanas para que puedan relajarse, en especial después de la cara de cansancio de la duquesa en su último acto público".

El esperado reencuentro entre Harry y William no será a puertas cerradas, como esperaba la Reina. ¿Cuándo se encontrarán? El próximo 9 de marzo, cuando los dos hijos de Lady Di y sus respectivas mujeres participen en el último acto oficial de los duques de Sussex que será el servicio anual de la Commonwealth. "Fue por expreso pedido de la Reina durante las negociaciones con Harry y el duque piensa cumplir con su palabra".

