¿Se acuerdan de Sabrina Sabrok? Ahora dice que tiene sangre extraterrestre

SABROK. Cuando solo se había inyectado 3.5 kilos de siliconas en cada teta, aseguró: “no quiero ser un monstruo”. Hoy inventa polémicas para alimentar el amarillismo.

La actriz porno y cantante Sabrina Sabrok afirmó que por sus venas corre sangre extraterrestre (obviamente, sin pruebas), y un divulgador compartió un link a un amigo, quien la cuestionó. La trabajadora sexual, rebautizada “bomba de siliconas”, acusó al escéptico de pedófilo (nuevamente, sin pruebas) y éste fue acosado por miles de haters. Twitter ni se mosqueó.

Desde hace tiempo, la argentina radicada en México Sabrina Sabrok, ungida mediáticamente “pornostar” (aquí tuvo su momento de fama en 2008 cuando fue expulsada de Bailando por un sueño por escupir al jurado Jorge Lafauci) , desata escándalos donde ella misma, y los medios a quienes les rinde la sexualidad monstruosa en busca de una audiencia ávida de cierta polémica facilona, son los únicos beneficiados. Primero se hizo inyectar 5 kilos de siliconas en cada pecho para consagrarse portadora de “las tetas más grandes del mundo”. Como el procedimiento dio sus frutos (muchísimas notas), el trabajo de su cirujano plástico le permitió ofrecer a su clientela “las nalgas más grandes”. La última ración de morbo que regaló a los portales roba-clics fue su decisión de importar de Francia sendas prótesis para cargar 7.5 kilos en cada seno. Al cabo de 53 cirugías, el único valor agregado que le quedaba por aportar era el simbólico. Entonces, se hizo llamar “Emperatriz Satánica”. Desde LegionSabrok.com insta a “quitarle el collar a tu bestia interna” y “ejercitar el egoísmo”, convocando a simpatizantes de ideales como: “Si no haz hecho enemigos al hablar no haz dicho nada” (sic). Entre otros asuntos, la “maga negra” enseña cómo “amarrar, dominar, controlar, atraer, recuperar al amor de tu vida y que solo tenga ojos para ti: será tuyo en mente cuerpo y alma”.

Basta exponerse unos segundos a este video para ponderar en toda su dimensión la esencia del personaje que Sabrok encarna.

Soltar declaraciones escandalosas o coquetear con el ocultismo puede ser tanto pura intuición, consejo de su asesor de marketing o sugerencia de su médico (si persiste en añadir siliconas a los 15 kilos que cargará de busto, no habrá columna que aguante). Por lo demás, agigantar artificialmente sus bubis no explica la redondez de su éxito comercial: el nicho del egoísmo mide bien en nuestras sociedades bolsonorizadas. Aún así, logró otro regreso al ruedo mediático tan pronto aseguró que su factor sanguíneo, RH negativo, se relaciona con su linaje extraterrestre: “Me topé con investigadores que me comentaron que mi tipo sanguíneo no es de este planeta, incluso existen teorías de que fueron experimentos que realizaron alienígenas con humanos al mezclar ADN y cosas así”. Etcétera, etcétera y etcétera.

Así sobrevino el ataque a José Vicente Prieto González, biólogo y presidente de Círculo Escéptico de España, a quien acusó a boca de jarro de “pedófilo”.

Javier Elío en El Español, primer medio que se hizo eco del hecho, publicó que la piedra del escándalo fue un tuit que ni siquiera posteó Prieto sino un amigo suyo que lo subió a la cuenta de Twitter del programa de RNE ‘El Lenguajeta’.

El posteo era seguido por el link a la noticia, publicada por SDPNoticias, y un agradecimiento a Prieto, quien, ante el brutal acoso de Sabrok y su ejército de fans, y ante la pasividad de Twitter pese a los reclamos, decidió darse de baja de la red social. Por supuesto, tras lanzar la piedra, la pornostar argentina escondió la mano, borrando su post para eludir una sanción que podría haber recibido de todas maneras.

Elío cuenta que Sabrok, que no estaba etiquetada en el tuit, respondió: “Exacto, deberías estudiar y buscar sangre RH negativo antes de abrir tu bocota”. Prieto, entonces, preguntó: “Así que, ¿si tienen sangre Rh negativo son extraterrestres?” con un par de smiles. Tan solo eso. Por toda respuesta, antes de bloquearlo, la actriz porno escribió dos tuits: “Te cuesta leer, ¿verdad? No leíste, lo sé, gente como vos les cuesta leer, pero no sé ni quien eres, así que mejor no perder el tiempo con un extraño”, entre emojis y la etiqueta #psycho (psicópata). “¡Jajaja! ¿Te duele pendejo? ¡Jajaja! Mejor te bloqueo para que dejes de molestar, psicótico”. Y cumplió con su promesa, bloqueándolo.

Prieto imaginó que la cosa terminaba ahí. “Pero no fue así”, continúa el periodista de El Español. “La actriz, con casi medio millón de seguidores en Twitter, acusó al divulgador de estar mandándole fotos desnudo –pese a que no se seguían, que tiene los mensajes directos desactivados y que lo había bloqueado–.” Lo más grave vino después: “Cuando le dijeron que no se lo creían de mí, dijo que además de fotos mías le enviaba de niños”. A estas acusaciones se sumaron los seguidores de la actriz y sus clubs de fans: “Si llega a seguir me acusa de asesino en serie. El acoso fue total”, comentó Prieto. El Español quiso contactar a Sabrok, pero no contestó.

APESTAR AL OPONENTE

No vamos a aburrir con cifras de personas damnificadas por el ciberacoso. Pero es conocida la artimaña de difamar al crítico, como así lo son las consecuencias cuando el hostigado tiene menos o ninguna posibilidad de defenderse. Prieto, va de suyo inocente de las calumnias que lanzó Sabrok sobre él, abandonó Twitter tras confirmar que la red social no iba a tomar ninguna medida contra la cuenta responsable del ataque.

Sabrok tiene 2 millones y medio de fans en Facebook, y medio millón en sus cuentas de Twitter. A fines de 2018, en un cruce que Sabrok tuvo con la actriz y cantante cubana Niurka Marcos, ya había mostrado sus trucos y sus valores: “16.000 seguidores tiene la balsera contra medio millón mío” o “Hay una pin… retrasada mental balsera que esta dele y dele buscando que la pele, pues me vale 5.000 kilos de ver… su existencia, pobrecita”, tuiteó.

RACISMO PLATILLISTA

Otro asunto, menor frente a la feroz represalia pero más interesante que contentarse con la burla, es la fuente de donde obtuvo Sabrok la idea de que “los humanos con sangre de factor Rh negativo” indica un origen extraterrestre. La primera alusión explícita de que ciertos humanos poseen residuos de “sangre alienígena” procede del defensor de la tesis sobre “astronautas ancestrales” más famoso del mundo, Erich von Däniken. Sin disimular su racismo, en su libro “Signs of the Gods”, el escritor suizo sostiene que “el fracaso de la raza negra” se relaciona con el mito mesopotámico según el cual los humanos fueron creados como “sirvientes de los dioses”, siguiendo la idea de otro escritor del sector, Zecharia Sitchin (*).

Pero el gran promotor del concepto es el Rey de los Anti-Reptilianos, David Icke, quien en su libro “The Biggest Secret” (1999) identificó a unos embajadores intergalácticos conocidos como Anunnaki como “criptos judíos reptilianos caníbales”, sugiriendo que el factor Rh negativo es un signo del reptil de ascendencia judía. Icke pergeñó la idea según la cual se ha enquistado en los gobiernos una super raza clandestina de reptiles extraterrestres que manipula las finanzas globales, se alimenta de sangre y carne humana, ha originado el mito del “vampiro chupasangre”, es parte de la realeza británica y controla otros gobiernos del mundo.

El discurso de Icke, líder pop del ambiente new age europeo, impregnó una nueva corriente de literatura conspiracionista donde la masonería, los Illuminati y el Nuevo Orden Mundial conecta el factor Rh-negativo con una élite judía global que intenta destruir el mundo a través del sionismo. Varios autores refritan este concepto, que alude a unos “estudios” y “teorías” (jamás referenciadas) que vienen a convalidar la idea según la cual este factor de sangre corre por las venas de infiltrados herederos de unos semi-extraterrestres que deambulan en los pasillos de los poderes terrícolas: Ivan Petricevic, Betty Rhodes y Nick Redfern, este último “muy serio” autor de “Bloodline of the Gods. Unravel the Mystery of the Human Blood Type to Reveal the Aliens Among Us” (2015). Hay que decir que el antijudaísmo y el racismo no son raras avis en el movimiento platillista.

Estas ideas, que circulan orondas y ya anónimas en los amorfos mares del ciberespacio, acabaron devoradas por una pícara señora que ha montado un sideral negocio alrededor de sus tetas y que hoy, espoleada por la vanidad de contar con miles de fans, aplasta sin remordimientos ni consecuencias al primer distraído que se atreva a cuestionar sus afirmaciones.

Si te dio igual, mañana los reptilianos vendrán por tí. Pero será demasiado tarde.

(Publicado originalmente Factor El Blog: reproducido aquí por gentileza de su autor).