¿Se amigaron? El sugestivo gesto de Gimena Accardi y la "China" Suárez tras su fuerte pelea

A pesar de que hace años la profunda amistad que existía entre Gimena Accardi y Eugenia la "China" Suárez llegó a su fin, y de la peor manera, en las últimas semanas las actrices tuvieron un pequeño acercamiento a través de las redes sociales, y a pesar del distanciamiento que había entre ellas, se empezaron nuevamente a seguir en Instagram.

La China Suárez y Gimena Accardi se distanciaron en 2017.

Las jóvenes artistas se pelearon en el año 2017, y aunque al principio ninguna de las dos hizo referencia al tema, tiempo después fue la propia Accardi quien contó que tanto a ella como a su esposo, Nicolás Vázquez, no le había gustado para nada que la "China" no estuviera cerca de ellos en el terrible momento de la muerte del hermano de su marido.

Cuando Santiago Vázquez murió, la pareja dio a entender que Suárez no los contuvo ni estuvo acompañándolos, algo que ellos sí hicieron con ella cuando se desató el escándalo de la palta y el motorhome, cuando Carolina "Pampita" Ardohain la acusó a ella y a Benjamín Vicuña de estar teniendo relaciones sexuales en medio de la grabación de la película "El hilo rojo".

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos, incondicionalmente, con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”, dijo Gimena hace unos años respecto al conflicto.

Desde entonces pasó mucho tiempo, y aunque las actrices no volvieron a hablar públicamente del tema, para sorpresa de todos, la China tuvo el primer gesto de acercamiento y en septiembre de este año comenzó a seguir a Gimena en Instagram.

La China escribió un mensaje para recordar al papá de Accardi.

Además, hace pocos días el papá de Accardi murió por Covid-19 luego de haber estado más de 50 días internado, y en lugar de llamarse al silencio, la pareja de Benjamín Vicuña se mostró sumamente triste por la muerte de Hugo, a quien le dedicó un sentido mensaje: “Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. @gimeaccardi te abrazo”.

El mensaje llegó, y después de eso, la mujer de Vázquez decidió volver a seguir en redes a la China, tal como mostró la instagramer Juariu en sus stories. Aunque hasta ahora no intercambiaron comentarios, este acercamiento significa un primer paso.

Las artistas volvieron a seguirse en las redes sociales.

Antes de esto, Gimena ya había dejado en claro su cariño hacia Suárez cuando en medio de su pelea con Stefano de Gregorio, quien acusó a Vázquez de haber dejado a Agustín Sierra sin trabajo, le recordaron unas declaraciones antiguas de ella en las que había defendido a la "China".

“Lamentablemente esa fue la primera vez en mi vida que hice algo público porque el rumor que se corría era peor de lo que realmente había pasado, y no quería que la ensucien a la China con algo que era mentira. Lamenté hacerlo y le pedí disculpas a ella en su momento. Y la quiero mucho”, dijo sobre la actriz que hoy es mamá de Rufina, Magnolia y Amancio.