¿Se bajó o lo bajaron?: El Tucu López no estaría en La Academia tras su separación de Jimena Barón

Hace poco más de una semana, Jimena Barón reapareció en las redes sociales luego de una muy prologada ausencia y aprovechó para lanzar una bomba: su separación de Luis "El Tucu" López, su pareja durante los últimos meses. "Empezamos a charlar por Instagram y cuando nos vimos personalmente, en mi casa porque no se podía ir a ningún lado, fluyó todo de una manera muy espectacular”, había contado el actor sobre cómo se conocieron.

Pero durante la presentación de su último tema, “Flor de invitación”, la cantante reveló que la pasión había llegado a su fin: "Las relaciones me duran menos que un pote de casancrem. Estoy sola. El amor no es mi área así que seguiré hablando de lo mal que me va", contó durante un vivo que mantuvo con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde además exhibió su nuevo look y el de su hijo, Morrison.

La ruptura entre ambos repercutió no solo entre los seguidores de ambos, sino también en canal Trece, donde el protagonistas de Sex -la obra de José María Muscari- participó de Corte y confección famosos e iba a sumarse al meha show que prepara Marcelo Tinelli para mediados de abril: La Academia de Showmatch. Allí, Jimena integrará el jurado que le dará las devoluciones de los participantes.

Este martes, Ángel de Brito recibió de parte de la producción la lista definitiva con todos los concursantes que participarán del nuevo reality de LaFlia, entre los cuales se destacan Agustín Sierra, Ángela Leiva, Candela Ruggeri, Flor Vigna, Pachu Peña, Julieta Nair Calvo, Karina La Princesita y Luciana Salazar, entre otros. Pero lo que sorprendió al conductor fue la ausencia del "Tucu", que decidió bajarse del programa a último momento.

Según adelantaron en LAM, el actor estaba "muy asustado" por la parte mediática del ciclo que conducirá Tinelli y debido a su reciente separación, decidió renunciar a la competición. "¿Se bajó El Tucu o qué pasó que no está en la lista? En esta lista que me pasó producción no está. Es la mano negra de Jimena Barón”, lanzó De Brito al dar los nombres de los participantes que estarán en La Academia.

Mientras que Mariana Brey, agregó: “Él estaba muy asustado por la parte mediática, eso es lo que me contaron. Más a partir de que se separó de Jimena. El Tucu ya está en otra, hace un mes ya que está en las redes stalkeando a una chica”. Finalmente, De Brito especuló con su salida y sentenció: “Se bajó o lo bajaron. Jimena Barón se está enterando ahora. En la lista oficial no está. Así que veremos qué pasa”.

El ex productor de radio –trabajó en la Rock & Pop y en La 100– y televisión -fue el locutor de Medios locos (América) y el conductor del ciclo de medianoche Uplay (Telefe)- conoció a Jimena Barón el año pasado. Fue Susana Roccasalvo la que descartó por completo la supuesta reconciliación entre Jimena Barón y Mauro Caiazza al contar que la cantante disfrutaba la pandemia en compañía de "El Tucu" López.

“A mí me encanta Villa Urquiza y tengo mucha gente amiga ahí. Y Villa Urquiza habla... Si vamos a comer a lo de Charly, estás al horno porque en frente y en la otra cuadra hay gente conocida mía”, arrancó diciendo la conductora de Implacables (El Nueve). Y agregó: “Vamos a ver la foto que salió donde le atribuían el romance con Mauro. Pero no es Mauro... hay una persona que es parecidísima, de physique du role es idéntico, que es el Tucu López".

Por aquel entonces, la conductora contó que el actor era el hombre que había sido visto junto a la cantante mientras iban caminando por la calle. "Ellos estuvieron en Villa Urquiza varias veces en los últimos días y hoy también, estuvieron picoteando”.

A principios de junio del año pasado, Jimena tuvo que abandonar la casa de Osvaldo debido a que había comenzado un tratamiento en el hombro. Lo cierto es que a pesar de los conflictos que tuvieron Barón y Osvaldo desde su separación, envueltos en fuertes rumores de infidelidad y acusaciones de violencia de parte del futbolista, la relación entre ellos fue mejorando: incluso trascendió que la convivencia reavivó la pasión de pareja.

Lo cierto es que las críticas no tardaron en llegar, por lo que la cantante decidió cortar por lo sano y abandonar las redes sociales. La última publicación que hizo la cantante fue mostrando su trabajado cuerpo, lo que despertó una serie de furiosos cuestionamientos contra su cuerpo que iban desde acusaciones de "anorexia o bulimia" a la de haberse sometido a una cirugía plástica para tonificar sus abdominales en Estados Unidos.