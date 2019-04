¿Se cancela la boda? Jennifer López y una escandalosa infidelidad que involucra a una actriz porno

A sus 49 años, Jennifer López sigue siendo noticia en todas partes del mundo no solo por su música, sus dones para la actuación, su look o su extraordinario estado físico. En las últimas horas, quedó envuelta en un escándalo que involucra a una actriz porno y que pone en duda su casamiento con el ex beisbolista estadounidense, Alex Rodríguez (43).

Jennifer y Alex están juntos desde principios de 2017. Ella se ha casado tres veces en el pasado y tiene a los gemelos, Max y Emme, producto de su matrimonio con el salsero Marc Anthony, con quien hoy conserva una gran amistad. Mientras que A-Rod –tal y como se lo conoce al ex deportista- tuvo una relación con Cynthia Scurtis que duró de 2002 a 2008.

A raíz de aquel amor, nacieron sus hijas: Natasha y Ella. El 9 de marzo, JLo reveló que aceptó la propuesta de matrimonio de Rodríguez y que por cuarta vez caminaría hacía el altar para decir el tantas veces anhelado “Sí, quiero”. "She said yes (ella dijo sí)", aseguró el ex beisbolista a través de su cuenta de Instagram mostrando –además- la alianza que le regaló a la artista.

Pero lo que parecía ser un momento soñado, se transformó al día siguiente en un escándalo de infidelidad después de que el ex beisbolista José Canseco acusara a Rodríguez de engañar a la intérprete de origen boricua con su ex mujer, Jessica Canseco (46). Sin embargo, la boda no solo no se canceló, sino que también JLo salió a defender a su actual pareja.

Pero todo podría cambiar en las próximas horas, ya que una nueva mujer acusó a Rodríguez de serle infiel a la cantante y actriz. Se trata de la actriz porno, antigua culturista y ex conejita de Playboy Zoe Gregory (44), quien afirmó que el ex beisbolista le envió mensajes de alto contenido sexual y fotos explícitas de su miembro un mes antes de pedirle matrimonio a López.

Gregory aseguró que Rodríguez le pedía a través de mensajes verse en persona y hacer tríos sexuales con alguna "amiga divertida" que ella tuviera. "J.Lo es increíble y no se merece esto... no me parece justo que él haya hecho todo eso hasta poco antes de pedirle en matrimonio. Si quiere esas pruebas, que se ponga en contacto conmigo”, advirtió en diálogo con Daily Mail y The Sun.

¿Qué dirá esta vez Jennifer López?