¿Se contagiaron por Feinmann? Mariano Obarrio y Claudio Zin también tienen coronavirus

El periodista Mariano Obarrio y el médico Claudio Zin fueron diagnosticados con coronavirus en las últimas horas. Se trata de ambos compañeros de trabajo de Eduardo Feinmann en A24, quien la semana pasada también recibió el test positivo de COVID-19 y ayer por recomendación de su médico clínico fue internado ya que tenía fiebre alta.

Se trata hasta ahora de uno de los programas con más contagios de coronavirus en toda la TV, junto con lo que ocurrió meses atrás en El Precio Justo, la tira de Telefé conducida por Lizy Tagliani. El primero en contagiarse fue el propio conductor: Feinmann fue diagnosticado con COVID-19 la semana pasada y debió suspender su actividad tanto en el canal como en Radio Rivadavia, donde conduce un programa todas las mañanas.

Ante el contagio de Feinmann, las autoridades del canal dispusieron que la conducción quede a cargo del periodista Paulino Rodrigues. Sin embargo, días después se supo que dos de los columnistas con mayor importancia en el programa también se habían contagiado. Ocurre que las autoridades del canal dispusieron un protocolo muy estricto, que incluía testeos para quienes pudieron haber estado cerca de un caso positivo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

El primero en contagiarse tras la infección de Feinmann fue el médico Claudio Zin, quien desde hacía días estaba aislado tras el contagio del conductor y polémico periodista que desde ayer se encuentra internado por un fuerte cuadro febril.

Pero en las últimas horas se sumó otro de los panelistas de El Noticiero: Mariano Obarrio confirmó a través de las redes sociales que había dado positivo en el hisopado de coronavirus al que había sido sometido. “Me acaba de llegar el resultado de mi hisopado. POSITIVO. Me siento bien. Estoy un poco resfriado, congestionado, algo debilitado. Estaba seguro de que me iba a dar negativo. Pero el bicho parece que está tremendo. Hay que seguir poniendo garra”, escribió en las redes sociales.

Luego Obarrio tuvo algunos cruces con periodistas que le recordaron que había sido crítico de las medidas de aislamiento dispuestas por el gobierno y su postura a favor de la protesta realizada la semana pasada contra el gobierno, donde hubo una gran concentración de personas sin respetar las medidas sanitarias. Uno de los que lo criticó fue el periodista Jorge Halperín, a quien Obarrio le respondió: “¿Loco, no? Yo acaté las medidas de protección, incluso dentro del canal. Barbijo todo el día. No fui a cubrir el banderazo. Otros no las acatan y aún no se contagian”.

Luego Obarrio aseguró que “ahora la noticia se dice en primera persona del plural, los contagiados totales somos 351 mil y los enfermos en curso somos 80 mil”, y remarcó: “Siempre hemos informado la necesidad de la cuarentena pero sin excesos, con equilibrio”.

Después, el periodista – reconocido por su postura contra la legalización del aborto seguro y gratuito – le dedicó un mensaje al conductor del programa, Feinmann, tras conocer su internación: “¡Fuerza capitán! Vamos a salir todos de esta”.