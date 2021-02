¿Se destapa la olla? La bomba televisiva de Harry y Meghan que promete sacudir hasta a la reina

El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle pactaron una entrevista con la famosa presentadora norteamericana Oprah Winfrey, en un contrato por el cual habrían recibido varios millones de dólares.

CBS, el canal que transmitirá la charla el domingo 7 de marzo, expresó que constará de dos partes. En la primera, Oprah hablará con la duquesa de Sussex "cubriendo temas como su vida dentro de la realeza, su matrimonio, su maternidad, el trabajo solidario y cómo es vivir bajo intensa presión pública".

Luego, el príncipe se sumará a la entrevista para revelar detalles sobre la mudanza de la pareja a Estados Unidos y sus sueños para el futuro como familia.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Oprah, Meghan y Harry tienen una relación cercana hace años. La presentadora televisiva acudió a la boda de la pareja en el 2018 y actualmente es una de sus vecinas en la zona californiana de Montecito.

Se espera también que en la entrevista Harry y Meghan hablen sobre su shockeante decisión de abandonar los privilegios de la realeza. Y la aparición televisiva ya habría inquietado a la familia real, quien no fue previamente advertida sobre la decisión.

"Ya no ofician como miembros de la familia real, así que las decisiones que tomen en relación a compromisos de prensa son asuntos privados. No están bajo la obligación de informar sobre sus planes", señaló a The Mirror una fuente del palacio de Buckingham.

Sin embargo, las mismas fuentes aseguraron que hay "nerviosismo" sobre lo que Harry y Meghan podrían decir en la entrevista. "Este tipo de experiencias nunca terminan con algo positivo", aseguraron.

En redes sociales, de hecho, muchos ya compararon la decisión con la que la princesa Diana tomó en 1995 cuando fue entrevistada por el periodista Martin Bashir.

Bebé en camino

La noticia llega un día después de que Harry y Meghan anunciaron que serán padres por segunda vez. Su primer hijo, Archie, nació en mayo del 2019.

Hasta ahora, se desconoce de cuántos meses está embarazada la duquesa de Sussex, pero se estima que se encuentra atravesando el segundo trimestre, un tiempo ya prudencial para dar la noticia.

No sorprende que haya sido cautelosa para hacer público su embarazo, teniendo en cuenta que ella misma contó qué sufrió un aborto espontáneo en julio de 2020. “Supe, mientras estrechaba en mis brazos a mi primer hijo, que estaba perdiendo el segundo”, escribió con la emoción a flor de piel en un artículo publicado por The New York Times.

Aunque Harry y Meghan abandonaron sus responsabilidades como miembros de la realeza británica, el lugar que ocupa el príncipe Harry en la línea de sucesión al trono se mantiene, al igual que el de Archie y el de sus futuros hijos.

Así, teniendo en cuenta esto, el bebé asumirá el octavo puesto, precedido desde el primero hasta el último por el príncipe Charles, el príncipe William y sus hijos George, Charlotte y Louis; el príncipe Harry y su hijo mayor Archie.