¿Se fue por Romina Malaspina? Celeste Muriega abandonó Canal 26: "Quizá les sirve más ella que yo"

La llegada de Romina Malaspina revolucionó y, por qué no, eclipsó a más de uno en los pasillos de Canal 26. La ex hermanita se hizo cargo de la conducción de uno de los noticiaron de la señal, opacando a figuras que llegaron mucho antes que ella gracias a sus jugados atuendos.

De hecho, la ex Gran Hermano se convirtió en tendencia meses atrás por lucir un top transparente que despertó las críticas de sus propios compañeros dentro del canal, como Sol Pérez.

Pero una de las figuras que quedó completamente desplazada tras el arribo de la bella rubia fue, sin lugar a dudas, Celeste Muriega, quien finalmente dio un paso al costado y renunció a la señal, molesta por el trato que recibió durante estas semanas de parte del canal.

"Es verdad que me fui de Canal 26. Cuando cerrás un contacto y no se cumple, no quedás bien", contó en diálogo con Confrontados.

Y agregó: "No le echo la culpa a Romina porque no tengo nada contra de ella y si le ofrecen un lugar como conductora es obvio que lo va a agarrar. Di un paso al costado y sé que todos los cambios significan crecimiento. Me llevaba bien con Romina y soy sincera en eso. No soy una persona conflictiva. Tampoco tuve relación con ella más allá de lo que se vio al aire".

En ese sentido, la morocha explicó que mantuvo un fuerte cruce con la producción porque no cumplieron con lo pactado en el contrato. "Entiendo que es la chica del momento (por Malaspina) y cada uno elige lo que le sirve. Quizá les sirve más ella que yo. No me interesó seguir en un lugar en el que no estaba cómoda", señaló, visiblemente molesta, y sabiendo que debutará dentro de poco en Crónica TV.

Cabe recordar que a partir de los jugados atuendos que utilizaba Malaspina al aire, las críticas no se hicieron esperar al igual que las propuestas indecorosas.

De hecho, la situación molestó a muchos, sobre todo a Sol Pérez, quien comparte pantalla con la ex participante de varios realities en Chile y España. "Hay que tomárselo tan en serio como un trabajo a la oficina o ir a buscar a tu hijo al colegio”, manifestó la ex Bailando por un sueño.

En este contexto, Muriega se refirió al vestuario que utilizan en el noticiero y cerró: "Nadie me dijo cómo vestirme. Siempre tuve libertad de vestirme como quise. Venía de ser vedette y bailarina y pasé a ser conductora de un programa de noticias y lo abordé como pude. Hay una diferencia entre la fama y el reconocimiento artístico, y a mí me interesa lo segundo, que sé que se logra escalón por escalón".