¡Se la tiró! Gerardo Rozín escrachó a Zaira Nara por vivir del canje en Instagram

¿Está todo bien? Después de compartir durante años la conducción de Morfi, Gerardo Rozín sorprendió al burlarse este fin de semana de su ex compañera, Zaira Nara. ¿Qué pasó? El conductor de La Peña de Morfi se burló por la afición de la modelo de "vivir del canje" en Instagram.

Todo comenzó cuando Rozín se refirió al festejo familiar de su ex compañera, quien celebró la Navidad en compañía de su hermana, Wanda; de Mauro Icardi y de sus cinco sobrinos Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

"Yo me imaginé algo emotivo en su Navidad. Imaginé que podía ser muy lindo y muy profundo. Wanda está en el campo de Zaira y me imaginé el momento en el que la nena (Malaika) y el nene (Viggo) ven que los regalos no son de canje. Y es la primera vez que los chicos de Zaira ven una caja que no viene con una marca. ¡Nunca habían visto una comprada!", disparó con humor el conductor.

Atenta a las críticas de Rozín y un tanto incómoda por la chicana contra Zaira, Jésica Cirio intentó aplacar un poco las aguas y se limitó a espetarle un "malvado" a su compañero. Sin embargo, Rozín no dio lugar a la liviana frenada de cargo de su nueva co conductora.

"Me imaginé a los nenes preguntando y Zaira diciendo: 'Es así, va un señor y lo paga con plata'. '¿Y por qué con plata? Si lo pueden subir a Instagram', ellos le responden", resumió el conductor. Habrá que ver si Zaira decide responderle o no a su viejo compañero.