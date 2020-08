"Se lo propuso en un supermercado": Marcelo Polino dio más detalles del casamiento de Luli Salazar

Después de que se conociera que Luli Salazar tiene pensando dar el sí con su nueva pareja, ahora el periodista Marcelo Polino contó algunos detalles más de la futura boda, y sin mencionar el nombre del novio, reveló que la propuesta de matrimonio sucedió hace más de un mes y fue en el supermercado mientras la pareja hacía las compras.

Marcelo Polino contó que Luli Salazar se va a casar.

La sorpresiva noticia fue contada hace algunas horas por Polino en el programa "Polémica en el Bar", donde compartió mesa con Salazar. Como ambos son muy amigos, e incluso él es el padrino Matilda, el periodista se sintió con la libertad de contar al aire que la rubia tenía ganas de casarse.

“El año que viene tenemos que preparar los smokings porque tenemos un casamiento”, arrancó el periodista, quien además condimentó un poco el relato al decirles a los miembros del panel que ellos conocían a uno de los integrantes de la pareja.

“Las dos personas son muy famosas”, agregó, e inmediatamente Salazar dijo que se trataba de Laurita Fernández y Nicolás Cabré a lo que Polino respondió con una negativa.

“Hoy en día no se sabe que son pareja, Una persona es menos famosa que la otra, pero no puedo hablar mucho de a lo que se dedica porque si bien conozco su actividad, no la manejo. La persona que se va a casar el año que viene seguramente, anótalo ahí, es la señora Luciana Salazar”, lanzó entre risas.

Aunque la panelista atinó a irse del piso y se mostró muy sorprendida por lo que su amigo había dicho, lo cierto es que prefirió llamarse al silencio, y en lugar de negar la noticia, solo se limitó a fingir un pequeño enojo con el periodista.

Más allá de que por ahora la rubia no habló nunca de su nueva pareja, recientemente Polino decidió ir por más, y una entrevista con "El show del problema", explicó por qué decidió contar esa primicia frente a la modelo.

"Cuando vas a un programa decís 'entrá bien arriba, contá algo' y yo tenía esa información de que a Luciana le habían propuesto casamiento. Y entonces entré con eso pero no sabía que le iba a caer tan raro a ella porque hay un clima festivo en el programa", comentó el periodista.

Además, aclaró que no fue su amiga quien lo mandó a hablar del tema, y hasta comentó que a "Luli" no le gustó nada que él haya hecho referencia a ese dato de su vida privada.

"Cuando le proponen casamiento a Luciana, esta persona se lo propuso en un supermercado y ella me lo contó desde ahí, o sea como tengo una relación familiar, pensé que podía (contarlo). Pero jamás voy a decir el nombre (del novio) si no lo dice ella", sostuvo.

Además, sobre la pareja de la rubia, dijo que se trata de "una persona importante", que no es artista ni forma parte del medio, aunque sí se trata de un argentino.

Más allá de que no quiso decir desde hace cuánto Salazar está en pareja, "porque por ahí hay superposición con otro", de todos modos sí comentó que la propuesta de casamiento fue hace poco más de un mes.

Si bien en su momento se la vinculó sentimentalmente con el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, nunca hubo una confirmación oficial e incluso en marzo de este año, en una entrevista que le dio a la revista Gente, Salazar negó que se encontrara en pareja.