"Se me estaba por reventar el útero y él de joda": Cinthia Fernández aniquiló a Defederico

La relación entre Cinthia Fernández y el padre de sus hijas, Matías Defederico, sigue muy deteriorada y continúa sumando enfrentamientos.

Recientemente, la modelo y panelista había asegurado que el futbolista no la había acompañado durante el parto de su hija menor Francesca.

Así, un seguidor de Instagram le preguntó a Defederico si era cierto que Cinthia tuvo que parir en soledad mientras él estaba "de joda".

El futbolista respondió con una fotografía del nacimiento de la pequeña. "Falso. Gracias a Dios pudimos estar juntos en los dos partos de nuestras hijas", escribió.

Sin embargo, Cinthia siguió firme en su versión. "Están diciendo que mi ex me desmiente a mí de haber ido a parir sola. Quiero aclarar esa situación porque no mentí nunca", señaló.

"Sí, fui a parir sola. Manejé desde mi casa, en zona norte hasta la Clínica Suizo, donde fui a parir sola", continuó. "Se me estaba por reventar el útero. No lo sabía, cuando llegué me dijeron que me tenían que internar de urgencia y que tenía que ir a la sala de parto".

Según aseguró, Defederico "la noche anterior no apareció porque estaba en una fiesta, motivo por el cual también me descompensé bastante ese día".

"Él no creía que iba a parir hasta que lo ubicaron y le avisaron. Él pensaba que yo hacía todo eso para llamar la atención porque no había aparecido. Mi mamá y su papá estaban cuidando a las otras nenas, por eso fui a la clínica sola y entré a la sala de parto sola. Luego llegó él a último momento. Por eso está la foto que subió", explicó Cinthia.

La modelo expresó que no es "nada lindo" recordar ese día y lo lamenta ya que "tuvo que haber sido hermoso y la pasé bien mal". Sin embargo, agradeció porque "lo salvó una de las tres cosas más hermosas de mi vida", su hija Francesca.

"Lamentablemente del otro lado nunca sumar, siempre restar. Espero algún día me deje de romper los huevos y estar en paz. La próxima saltear pregunta", sentenció disparando una vez más contra su ex pareja.