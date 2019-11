¡Se pudrió todo! La "China" Suárez y su drástica decisión en plena crisis con Benjamín Vicuña

Primero fueron los rumores de una crisis en plena grabación de Argentina, tierra de amor y venganza. Después llegó la confirmación por parte de Benjamín Vicuña, quien reconoció ciertos roces producto de la convivencia con Eugenia "la China" Suárez. Cuando todo parecía aplacarse, el chileno se ausentó de la fiesta que organizó PolKa por el final de las grabaciones de ATAV y se sumó un llamativo posteo de una de sus compañeras en la ficción que roda en Chile, Inés del alma mía, que llamó la atención de muchos. Ahora, la "China" tomó una drástica decisión que no pasó inadvertida por ninguno de sus seguidores.

Quienes siguen la cuenta de Instagram de la actriz, notaron que luego de la fiesta de ATAV se tomó el tiempo de borrar todas las fotos del padre de su hija Magnolia de su cuenta. Un día antes, la actriz había compartido como historia un texto titulado Amor propio de Lucía Herazo.

"Siempre pensé que volver a amar era la respuesta. Encontrar a alguien que me hiciera creer de nuevo en el amor, pero no fue así. Ocurrió algo mejor, me encontré a mí misma y ya no hubo nada, ni nadie que pudiera reemplazarme".

Al silencio del chileno y su llamativa ausencia a la fiesta de PolKa se sumó el posteo de Elena Rivera, una joven actriz y cantante española que comparte elenco con Vicuña subió una historia de Instagram en donde se podía ver un poster publicitario del actor en una vidriera comercial de su país natal. "Pues me acabo de encontrar con Benjamín por Santiago de Chile", escribió y acompañó la story con corazones y la canción Sex bom de Tom Jones.

En tanto, desde el El Trece aseguraron que la ausencia de Vicuña se debió a que permanece en Chile grabando una nueva tira. Lo cierto es que a diferencia de la "China", el trasandino no eliminó ninguna de las fotos de su cuenta de Instagram, aunque la última en la que aparece su mujer data del 25 de septiembre.

Cronología del palta gate: los números que no le cierran a Pampita

6 de junio de 2015: Pampita y Vicuña celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall.

y celebraron sus diez años de relación con una fastuosa fiesta en el salón Tattersall. 28 de octubre de 2015: estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que "Pampita" acusaba a Vicuña de infiel.

estalla el escándalo por la difusión de unos audios caseros en los que acusaba a de infiel. 29 de octubre de 2015: se hizo público que Vicuña abandonó la casa que compartían en el bajo Belgrano. Se mostraron juntos en el gimnasio Racket Club en el que jugaban sus hijos.

4 de noviembre de 2015: comienzan los rumores de relación entre Vicuña y la "China" . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver".

comienzan los rumores de relación entre y la . La actriz lo desestimó desde Twitter: "Lo que faltaba. No me metan en cosas en las que no tengo nada que ver". 4 de noviembre: Pampita y Vicuña comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación.

y comienzan a hacer terapia de pareja. Según ella, para salvar la relación. Según él, según aclaró tiempo después, para hacer más amigable la separación. 23 de noviembre de 2015: comienzan las grabaciones de la película El hilo rojo en la que se conocieron Vicuña y la "China".

2 y 3 de diciembre: según Pampita , Vicuña regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches.

según , regresó al hogar familiar y se quedó a dormir esas dos noches. 11 de diciembre de 2015: Pampita visitó las grabaciones de la película. Estaban filmando exteriores. Entró al motorhome y, según ella, los encontró teniendo sexo.