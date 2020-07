"Sé que tengo poco culo y estoy llena de estrías": el mensaje antianorexia de Oriana Sabatini

Con un mensaje muy profundo e íntimo, este jueves Oriana Sabatini decidió publicar un su cuenta de Instagram un video en el que se mostró al natural, y en el que aprovechó para revelar públicamente que durante 10 años sufrió de trastornos alimenticios, y que incluso llegó a tener anorexia.

Instalada en Italia junto a su novio, el futbolista Paulo Dybala, la cantante suele mantenerse muy activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores las cosas que suele hacer allá, los lugares que visita e incluso además sube siempre videos de sus canciones.

Sin embargo, en esta oportunidad la hija de Catherine Fulop aprovechó el espacio que tiene, donde además la siguen casi 5 millones de personas, para publicar una grabación en la que se mostró en bikini, sin retoques ni efectos.

De hecho, en las imágenes se puede ver cómo hace foco en su cola, sus estrías, celulitis y hasta la panza. Según contó en el mensaje que va acompañado del video, la artista quiso mostrarse en esta oportunidad luego de haber tenido el día anterior un "atracón".

"Ayer tuve un atracón, con lo cual hoy sería inimaginable subir algo a las redes sociales, mucho menos mostrando alguna parte de mi cuerpo. No sé si fue alguna de esas cuentas motivacionales que me inspiró, pero hace mucho tenía ganas de subir algo así", escribió.

Luego de eso, reveló que durante 10 años sufrió de trastornos alimenticios, y que incluso en sus peores momentos pasó por la anorexia hasta el trastorno por atracón. "Hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima. No vengo acá a darles ninguna lección, ni a convertirme en una gurú del amor propio claramente, porque la que sigue aprendiendo soy yo", sostuvo.

Además, comentó que decidió subir esta grabación para ayudar a cualquier persona que esté pasando por una situación similar, porque de hecho, esto es lo que a ella le hubiera gustado ver cuando era adolescente y lo necesitaba.

"Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis y está bien; a esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo en mi cabeza ya me dije", reveló.

Del mismo modo, para cerrar el mensaje, aclaró que de todas manera le encanta como salió en las imágenes, y que después de todo lo que vivió y todo lo que pasó, ese ya es un paso bastante grande.

La publicación de la actriz recibió cientos de likes y comentarios, sobre todo de muchas mujeres y jóvenes del medio que la apoyaron, como es el caso de Juanita Tinelli, Connie Ansaldi, Candelaria Tinelli, Bárbara Vélez, Natalia Jota y Emilia Attias.