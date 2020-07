"¡Se robó las tangas importadas!": el escándalo en vivo con la niñera "pro Cubero" de Nicole Neumann

Después de que Nicole Neumann volviera a acusar por malos tratos hacia sus hijas a la actual pareja de su ex marido, Micaela Viciconte; una ex empleada de la modelo salió en defensa de Fabián Cubero y volvió a desatarse el escándalo. ¿El motivo? La acusan de estar enamorada del futbolista y de haberle robado las tangas importadas a la rubia. ¡Escándalo!

La información fue presentada por la panelista de Los ángeles a la mañana, Karina Iavícoli. De acuerdo a su versión de los hechos, confirmados desde el entorno de la modelo, la ex empleada -de nombre Alejandra- ya no trabaja más con Nicole porque le faltaron algunas bombachas.

"A mí me contaron que siempre fue empleada de Fabián y él le pagaba. Y que Cubero tenía una relación especial, porque la habría utilizado como informante para saber los movimientos de Nicole. Qué hacía y a dónde iba, por ejemplo", consignó la panelista.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La información se pone más picante que la causa por el presunto espionaje en la era de Mauricio Macri. "Era tal la confianza, que en un momento habría tomado Alejandra en la casa, que a Neumann le habrían faltado las tangas Victoria's Secret y se termina enterando de que las usaba Alejandra. Me cuentan, además, que el marido la habría dejado porque Alejandra estaba enamorada de Fabián".

Leé también | Nicole Neumann reveló qué le dijeron sus hijas sobre el presunto maltrato de Mica Viciconte

Atenta a lo que se decía sobre ella en el programa de Ángel De Brito, la ex niñera le envió un audio a otra de las panelistas, Andrea Taboada, para defenderse de las acusaciones: "Bueno, estoy escuchando las barbaridades que se están diciendo. Es muy gracioso decir que le robé tangas a Nicole, yo soy el doble (de tamaño) que ella; así que sus tangas son miniaturas para mí".

Soy el doble (de tamaño) qie ella; así que sus tangas son miniaturas para mí"

"Eso que dicen de que estoy enamorada de Fabián, nada que ver. Yo no me separé, estoy en pareja; así que son cualquier cosa las barbaridades que están diciendo. Es verdad que Fabián me pagaba, pero yo trabajé para los dos. Trabajaba en la casa de Nicole y dormía ahí. Le cocinaba a Nicole, le hacía el desayuno a ella. También atendía al novio de Nicole. Yo le hacía el desayuno al novio de Nicole", ratificó indignada.

Leé también | Nicole Neumann y su teoría sin prueba científica alguna sobre el coronavirus: qué dicen los especialistas

Por último, la ex niñera apuntó hacia "el entorno" que pasó la información, dando a entender que fue la propia modelo: "Es cualquier cosa lo que están diciendo, es una barbaridad. Eso de que estaba enamorada de Fabián es mentira. Pero bueno, estas cosas pueden pasar. Ahora voy a hablar para ver quién inventó eso de enamorada o que me llevé las tangas".