¡Se supo! El romance oculto que los actores de Friends lograron mantener en secreto por décadas

Pasaron 17 años desde la emisión del capítulo final de Friends y, después de tantos idas y vueltas, el elenco completo participó de un esperado especial de reencuentro en el que revelaron un montón de secretos hasta ahora desconocidos de la serie éxito de los 2000. ¿Hubo un romance del que nadie ni siquiera sospechó? Sí, señores. Alerta spoiler: te vamos a contar qué actores se animaron a confesar el amor que se tuvieron durante la primera temporada de la sitcom.

El presentador británico James Corden coordinó el reencuentro entre Jennifer Aniston (Rachel), Courtney Cox (Mónica), David Schwimmer (Ross), Lisa Kudrow (Phoebe), Matthew Perry (Chandler) y Matt Le Blanc (Joey). Entre pregunta y pregunta, Corden destacó que nunca se habló de presuntos romances dentro del elenco y, para sorpresa de los millones de fans de la serie, los protagonistas no dudaron en desmentirlo. "Es imposible no darse cuenta de que todos eran jóvenes, lindos y exitosos actores. Para mí es inconcebible que no hubiera, quizás, romances fuera de la pantalla", deslizó el presentador.

"Eh... bueno. Quiero decir... ¿David?", respondió con titubeos la propia Aniston. "En la primera temporada tuve un gran enamoramiento de Jenn", reconoció Schwimmer, quien le puso el cuerpo al querido Ross Geller. "Era recíproco", aseguró Jennifer y redobló la apuesta, al confirmar que la pareja emblema del ciclo tuvo su correlato fallido lejos de la pantalla chica.

Todo sucedió durante la primera temporada, cuando Aniston todavía no había comenzado su relación con Brad Pitt. "En un momento dado, los dos tuvimos un importante enamoramiento el uno del otro, pero fue como dos barcos pasando, porque siempre había uno de los dos que estaba en una relación y nunca cruzamos ese límite", reconoció David.

Atento a la respuesta de su compañero, LeBlanc ironizó con un: "¡Eso es mierda!". Pese a que todos se rieron y el presentador no indagó en la posibilidad de que efectivamente haya sucedido algo detrás de cámaras, Aniston prosiguió: "Recuerdo que una vez le dije a David: 'Sería muy decepcionante que la primera vez que nos besemos de verdad vaya a ser en la televisión nacional". Y, según los actores, eso fue lo que sucedió: el primer beso entre Ross y Rachel tuvo lugar en el emblemático Central Perk.

"La primera vez que nos besamos fue en esa cafetería. Pero canalizamos todo ese amor en Ross y Rachel", reconoció Aniston, al tiempo que Schwimmer se preguntó: "¿Cómo es posible que nadie supiera que nos gustábamos?". Atentos a la pregunta, el resto de sus compañeros no hicieron más que reír y dispararon: "¡Oh, lo sabíamos! Por supuesto que lo sabíamos".