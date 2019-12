¡Se supo! Sabrina Rojas reveló la historia detrás de las fotos íntimas de Luciano Castro

Cuando aparecieron las fotos y el video del actor Luciano Castro en paños menores, se especuló con la que persona que las había recibido originalmente no era su esposa, la modelo Sabrina Rojas. Sin embargo nunca hubo una confirmación… hasta ahora. Es que ella dejó entrever en la mesa de Mirtha Legrand que ese material se lo envió su marido a otra mujer cuando estuvieron separados.

“Sabíamos que esas imágenes estaban y existían, porque en el momento que estábamos separados cada uno hizo de su vida lo que quiso, lo que pudo. Cuando nos reconciliamos, a veces para seguir avanzando hay que blanquear y me pareció más que sano. Porque cuando sucedió nos encontró fuertes”, confesó Rojas ante la pregunta de Mirtha.

Incluso la modelo contó que no sólo estaba al tanto de la existencia de esas imágenes y el video, sino que también los había visto. En enero de este año la pareja estuvo brevemente separada. La noticia se conoció en el medio de sus vacaciones en Mar del Plata. Inmediatamente tuvo una fuerte repercusión mediática que terminó cuando el actor, que no es de hablar con la prensa, le dio una nota a Intrusos contando los motivos.

La palabra de Castro

A principio de octubre se comenzaron a viralizar las imágenes. Rápidamente, tanto Rojas como Castro procuraron aclarar la situación. Recientemente el actor se refirió al episodio. "Opto por no hablar porque hay una cosa de morbo que a mí no me interesa. A mí me interesa hablar con mi esposa, sobre todo con mi hijo (mayor) y con la gente que les pude causar algún tipo de efecto rebote”, explicó el galán la semana pasada en Confrontados.

Ante la insistencia de la notera, quien le consultó sobre la manera en la que trató Pampita el tema en su programa, Luciano disparó: "Es un tema de ella, no es un tema mío. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, y yo en eso los respeto a todos. Son pocos los que han hablado de esto que llevan más tiempo que yo trabajando de esto”.