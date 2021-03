¡Se supo! Verónica Ojeda reveló el origen de su enemistad histórica con Dalma y Gianinna

El lunes dio inicio la junta médica clave que definirá si la muerte de Diego Armando Maradona se pudo haber evitado y si hubo mala praxis. Mientras tanto, en los últimos días se viralizaron una serie de polémicos audios de Verónica Ojeda contra las hijas del Diez, Dalma y Gianinna Maradona. Entre otras cosas, la mamá de Dieguito Fernando las acusó de haberse "borrado" y remarcó que solo ella y el personal médico eran los únicos que "cuidaban" la salud del difunto DT.

En ese sentido, la actriz decidió romper el silencio y optó por explicar el origen de su pelea con las hijas de su ex pareja. “Nunca tuvimos un vínculo y todo el mundo sabe que tuvimos una relación muy mala desde el momento en el que una de las chicas, cuando nació mi hijo, decía cosas en Twitter... hasta hace poco. Siempre dirigiéndose indirectamente a mi vida y a mi hijo”, reconoció Ojeda en diálogo con Los Ángeles de la Mañana.

Según explicó, nunca se llevó bien con las hijas de Maradona y luego de que Ángel de Brito afirmara que Dalma "no la puede ni ver", respondió: "Ahora que no está su papá, el día que Dieguito quiera tener una relación o un acercamiento, lo hará él. A mí no me interesa. Hoy por hoy no le suma ni le resta tener una relación. Lo único que me importaba era que tuviera una buena relación con su papá, después lo demás para mí era secundario”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Sobre cómo vive el avance de la Justicia sobre las causas que llevaron a la muerte del padre de su hijo, Ojeda contó que le resulta muy difícil conciliar el sueño. "Soñé con Diego muchas veces. Soñé cosas feas. ¡Hasta con Luque soñé! Mirá cómo estará mi cabeza. Mario (Baudry, su pareja) llega todas las noches y nos sentamos a ver los papeles. Estamos todo el tiempo con eso”, afirmó.

Al mismo tiempo, reconoció que el abogado ya escuchó todos los audios de los médicos que atendían a Diego, pero que ella no se anima a escuchar los audios porque "no estoy preparada”. Ayer, veinte peritos oficiales y de parte se reunieron por primera vez para dar inicio a la junta médica que definirá si la muerte de Diego Armando Maradona pudo haberse evitado.

Se acordó dividir el trabajo de los profesionales en dos grupos: por un lado, lo vinculado a la medicina clínica, sanitarista y cardiológica; y por el otro, lo psiquiátrico y psicológico. También definieron que no todas las reuniones serán presenciales, sino que se juntarán de manera virtual a través de la aplicación Zoom u otras plataformas similares, y ya se acordó para el próximo viernes la primera reunión virtual.

Al término de la primera reunión, Baudry, que representa como particular damnificado a Dieguito Fernando Maradona, el menor de los hijos del "10", se mostró conforme con la selección de especialistas que hicieron los fiscales y explicó que por ello, él no presentó peritos de parte. "Estoy muy conforme con las preguntas que se hicieron, son muy claras, muy concretas y buscan hechos muy puntuales", sostuvo.

Al ser consultado sobre si la carátula debería ser pasar de "homicidio culposo" –tal como por el momento definieron los fiscales- a un "homicidio doloso", Baudry contestó: "Yo vengo diciendo desde el primer día que a Diego lo mataron". "Cuando ustedes escucharon los audios y WhatsApp entendieron lo que uno sentía. Yo represento a Dieguito, a un nene que perdió a su papá, no que perdió a Maradona", explicó.

Son 24 puntos de pericia que los fiscales formularon para que los expertos contesten cuál era el estado cardiológico de Maradona, si sus médicos debían conocerlo, si estaba bien o mal medicado, si la neurocirugía a la que fue sometido era necesaria, si la casa del barrio San Andrés de Tigre donde falleció el 25 de noviembre era el lugar adecuado para una internación domiciliaria y si el equipo a cargo de su salud aumentó, por sus acciones u omisiones, los riesgos para el "10".