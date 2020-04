"¡Se te veía la chot...!": el imperdible live de Lali Espósito y Peter Lanzani, tras el "regreso" de Casi Ángeles

Pasaron casi nueve años del final de Casi Ángeles y la tira juvenil de Cris Morena volvió a estar en boca de todos después de que Telefe decidiera emitir una vez más el primer capítulo, en el marco del festejo por los treinta años del canal (y de la ausencia de nuevas ficciones, paralizadas por el coronavirus). Fueron muchos los actores del elenco que arengaron el regreso de la serie en las redes, pero el mano a mano protagonizado por Lali Espósito y Peter Lanzani dejó más de una perlita.

Lali y Peter no sólo fueron pareja en la ficción, sino que además estuvieron de novios durante la adolescencia. Descontracturados y relajados, dejaron en claro la buena relación que mantienen al día de hoy y le regalaron el tan esperado reencuentro a sus fans, bautizadas como las "Laliters". ¿El detalle que sorprendió a todos? Según la cantante, hubo un videoclip en el que al actor se le marcaban sus partes íntimas.

"Me acuerdo de las escenas que tenían que ver con el baile y el canto. Me acuerdo de las escenas que hacíamos en el patio de los estudios Pampa. A mí esas situaciones me gustaban, eran todo. ¿Cómo era tu canción, la de Thiago?", se preguntó en vivo.

Sin darle posibilidad de respuesta a Lanzani, Lali disparó sin filtros: "¡Nena! La que salías en bolas, que se te veía casi la chot...". "¡No, no!", la frenó Peter de inmediato. "Casi la chot... no. ¡Eso es un montón!", sumó con cierta incomodidad.

De inmediato, Lali apuntó contra Mariano Demaría, histórico director de las ficciones de Cris Morena. "Fue su culpa, que dijo: 'Que el chico esté sexy'. Toda la Argentina se volvió loca. Yo era tu novia en ese momento. Yo decía: 'El chico está desnudo, vístanlo'", recordó con humor.

Peter no se quedó callado y le marcó la cancha a su ex. "Toda la Argentina me parece un montón. No sé si eras mi novia. Había un impasse en ese momento. Pero siempre nos quisimos", aclaró con delicadeza. "¿En Nena no era tu novia? ¿Habíamos cortado? ¡Estábamos grabando en Mar de las Pampas!", le recordó la actriz.

"Estábamos en un impasse. Después volvimos, tuvimos otro impasse y así sucesivamente", remarcó con humor Lanzani. Lali no se quedó atrás y recordó también los idas y vueltas en plena adolescencia con su compañero de elenco. "¡Qué memoria, Peter! Era imposible cortar con alguien y decir: 'No te hablo más'. A los tres minutos ya estabas chapando. ¿Qué ibas a hacer?". Peter cerró el capítulo con un tono profesional: "Lo tenías que hacer en la escena, aunque no tuvieses ganas".