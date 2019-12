"¡Se terminó!": el plan navideño de Kate Middleton y la Reina para ubicar a Meghan y la cumbre contra Harry

Sigue la feroz interna que sacude a la Corona real británica. Después de que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieran "dejar plantada" a la Reina y celebraran la primera Navidad de su hijo, Archie, en Canadá; la Familia Real orquestó un minucioso operativo para "poner en su lugar" a los duques de Sussex. Encabezado por Kate Middleton, el príncipe William y sus tres hijos -George, Charlotte y Louis-, el plan incluyó un contundente mensaje de la monarca en contra de su "nieto preferido". La filosa respuesta de Meghan y la cumbre secreta en Sandringham para frentar al hijo menor de Lady Di.

Si bien llevan casi tres años distanciados, lo cierto es que la relación entre William y Harry atraviesa su peor momento. Pese a los intentos de reconciliación impulsados por Kate Middleton y la propia Reina, lo cierto es que los hijos de Lady Di ya no se pueden ni ver y no hacen nada para ocultarlo. Pese a la súplica de la Corona, Harry decidió cortar por lo sano y le notificó hace dos meses a su abuela que no pasaría con ella la Navidad, tal como lo hizo toda su vida.

Aunque en un principio se especuló con la posibilidad de que celebraran la primera Navidad de Archie en la casa de la mamá de Meghan en Los Ángeles, lo cierto es que la pareja decidió instalarse en Canadá. Se trata, en efecto, del país en el que vivió por motivos laborales Meghan durante más de siete años y el lugar elegido por la pareja para disfrutar de sus primeros meses de noviazgo, antes de que el mundo entero supiera del romance. "A la Reina no le gustó nada la decisión que tomaron y le pidió por favor que asistieran a la celebración familiar que, además, es uno de los actos oficiales más importantes de la Familia Real", advierten.

Pero no hubo caso. Harry no sólo se negó a participar del festejo, sino que además rechazó la oferta de su abuela de pasar algunos días de vacaciones en el castillo de Balmoral, el mismo en el que veranea la Corona desde hace siglos. "Tomó la decisión de distanciarse de su familia. Su planteo fue claro: o la aceptan a Meghan o se termina todo. Él cree su familia está repitiendo la historia y le está haciendo lo mismo que le hicieron a su mamá".

El enfriamiento de la relación entre Harry y la Reina se potenció en los últimos meses. ¿El motivo? La monarca comenzó a delegar mucho en Kate Middleton y aboca casi todo su tiempo libre a enseñarle a ser reina. "Pasan mucho más tiempo juntas ahora y la decisión de la Corona fue que se levantara el perfil de Kate, en especial después del escándalo del presunto affaire de William. La idea es mostrarlos a ella y a William como la nueva cara de la Familia Real y dejar de lado a Meghan y a Harry".

"En un principio, la idea de la Reina era que los dos matrimonios se 'dividieran' las tareas. Harry y su mujer estarían encargados de la relación con el Commonwealth, mientras que William y Kate serían la 'cara visible' dentro del Reino Unido. Pero los manejos de Harry y Meghan con la prensa dinamitaron el plan. La Reina y William están en contra del modo en el que se muestran, en especial ante los medios. Ese fue el motivo por el cual la propia Reina decidió apartarlos y darles más lujar a los futuros reyes".

El desaire tocó su punto público cuando la Reina posó para su tradicional postal navideña y, a diferencia del año pasado, decidió sacar de su escritorio el retrato de Harry, Meghan y Archie. Esta vez, en línea con su nuevo esquema de poder, dejó sólo fotos de su marido, su heredero -el príncipe Carlos- y la postal de William junto a su mujer y sus tres hijos. "Fue una forma de dejar en claro quiénes son los miembros más relevantes de la Corona de ahora en más. La Reina tenía la intención de sumarlos a Meghan y a Harry, pero ese plan ya es historia. Lo mismo hizo con su hijo Andrew, quien fue apartado de todo acto oficial luego del escándalo que protagonizó".

Desde Canadá, Harry y Meghan recogieron el guante y redoblaron la apuesta con una postal navideña que tiene como protagonista a Archie y los muestra a ellos dos de fondo. ¿El detalle? La dedicatoria fue: "Feliz Navidad, de nuestra familia a la suya". "No hicieron otra cosa que mostrarse como un bloque ajeno a la Familia Real, pero unidos. Fue una clara respuesta a la decisión de la Reina de no sumar su retrato a la tarjeta navideña", sostuvieron sus cercanos.

La guerra continuó el 25 por la mañana, cuando la Familia Real asistió a la tradicional misa que se celebra en la iglesia de Santa Magdalena. En sintonía con lo que viene sucediendo desde hace meses, la Corona hizo todo lo posible para que fueran Kate, William y sus hijos los protagonistas del evento. Fue la primera vez que los pequeños participaron de modo activo de la caminata. "Se acercaron a saludar a la gente, recibieron flores y regalos. Se mostraron como un bloque unido, pese a que tienen pocos años".

Con George de siete, Charlotte de cuatro y Louis de casi dos años (a él lo dejaron en el Castillo), William y Kate volvieron a marcar la cancha. "El mensaje es claro: ellos serán los futuros reyes y quienes tengan el privilegio y la carga de ocupar ese lugar. La participación de los pequeños príncipes responde al entrenamiento que también recibieron en su momento William y Harry. La Reina ya tomó la decisión y tanto el príncipe Carlos como William están de acuerdo: serán ellos la 'cara' de la Familia Real".

