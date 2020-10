¿Se terminó la pandemia? Ivana Nadal participó de una fiesta de disfraces y compartió un cigarrillo con los invitados

A partir de este lunes en la Ciudad de Buenos Aires comenzaron a regir las nuevas habilitaciones impuestas por el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, relacionadas con los deportes, educación, cultos y hasta espectáculos al aire libre. Pero lo que no se habilitó hoy en los distintos barrios de CABA son las fiestas de cualquier índole en espacios abiertos y, mucho menos, en lugares cerrados.

Eso, sin embargo, poco le importó a Ivana Nadal que una vez más es la protagonista de una polémica este año. En esta oportunidad, la ahora influencer participó de una fiesta de disfraces junto a su actual novio, Bruno Siri, en la cual no se respetó ni el más mínimo protocolo de salud en el marco de la pandemia de coronavirus. De hecho, en uno de los videos que se viralizó se la puede ver a Ivana compartiendo un cigarrillo con otra persona que no es su pareja.

Vestida como la Mujer maravilla, se muestra bailando con el ex de Nati Jota -que llevaba puesto un disfraz de explorador- mientras los otros invitados a la fiesta pasan a su lado. También se dejó ver charlando con otras personas, todas sentadas una al lado de la otra y sin respetar la distancia social establecida por el Ministerio de la Salud de la Nación.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La actitud de Ivana no solo generó críticas, sino una gran controversia en las redes sociales. “¿Que la cuarentena terminó y hay fiestas? Avisen”, opinó con ironía la periodista Vicky Braier, al compartir las imágenes filmadas aparentemente en un boliche. “Como si nada esto, che. ¿Es en Argentina? Quizás se fue del país y como me tiene bloqueada ni me enteré”, señaló con tono irónico la panelista de Bendita, el ciclo comandado por Beto Casella por la pantalla de El Nueve.

No es el primer escándalo que protagoniza la modelo. A raíz de su polémica frase, donde comparó a un hater con un violador, Ivana Nadal fue acusada de pertenecer a una secta por Pablo Salum, principal impulsor de la ley antisectas en la República Argentina. "Creen que son elegidos, creen en el tema del karma, y que todo es un premio y castigo. Creen también en el desapego, en que cuanto más des, más vas a recibir. Ivana fue captada por una organización coercitiva", manifestó.

Lo cierto es que la modelo reaccionó a esta versión, aseguró estar en "shock" y desmintió ser parte de una secta. "¿No les surge cuestionarse cuántas cosas escucharon en los medios de comunicación, sea cual que sea, portales, radio, tele, lo que sea, y lo creyeron porque lo escuchaban en los medios de comunicación? Se supone que los usamos para informamos", planteó en medio de su descargo.

Leé más | Leer mas El descargo de Ivana Nadal, tras ser acusada de pertenecer a una secta: "Estoy en shock"

Desde comienzos de año, la modelo se volcó a lo espiritual, a lo reflexivo y diariamente sube contenido a sus historias de vida contando su manera de ver la vida. Sin embargo, meses atrás protagonizó un verdadero escándalo al comparar a un hater con un violador: “Te enseñaron a meter en casilleros: si violás a un bebé es más grave a si me insultás en las redes sociales (sic). Todos están dando maldad al mundo”.

Esta frase provocó que los ánimos se alteraran y que varios famosos salieran a responderle. Sin ir más lejos, sus redes sociales se llenaron de comentarios repudiando sus palabras, por lo que Ivana tuvo que salir, una vez más, a defender su postura. "Podrá ser conflictivo para el mundo que expongas tus ideas y que seas de la forma que eres, pero tú no eres lo que otros dicen, tú eres lo que sabes que eres”, manifestó.