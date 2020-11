¿Se va a la competencia? Tras su salida del Cantando 2020, Lola Latorre podría sumarse a MasterChef

Después de haber pasado más de un mes sin presentarse en el Cantando 2020, Lola Latorre y Lucas Spadafora regresaron a la pista del canto con la ilusión de dar vuelta la página y seguir con la competencia. Pero nada de esto ocurrió: Nacha Guevara tomó una polémica postura al recordar que la hija de Yanina Latorre fue acusada de haber asistido a una fiesta clandestina y decidió catalogarla como "un caso perdido".

Claro está, Yanina Latorre, la madre de la influencer, no se tomó a gracia que la jurado le haya dicho "caso perdido" a su hija y luego de reiterados insultos contra la cantante, decidió sacar a la joven de 19 años de la competición. "Después de hablar con mis compañeros y equipo, decidí esto. No voy a estar más en el programa, no voy a estar más en el Cantando 2020. Quiero ponerle un límite a la falta de respeto", fueron las palabras de Lola.

Sin embargo, lo que parecía ser un cierre escandaloso para el año, se terminó convirtiéndose en la posibilidad de un llamativo traspaso: Rodrigo Lussich contó en Intrusos que uno de los nombres que baraja la producción de MasterChef Celebrity Argentina es Lola Latorre, tras su abrupta y escandalosa salida del Cantando 2020, rival directo del programa gastronómico.

Según explicó el panelista en su sección "Los Escandalones", la hija de Yanina y Diego Latorre está ubicada en la categoría "hijos de famosos". "Porque viste que van llenando como ítems. Está la idea. Veremos si Lolita puede llegar a estar en la cocina de MasterChef", cerró Lussich. Acto seguido, su compañera, Paula Varela, agregó: "Dijeron que ella tenía otro trabajo. Entonces esto lo debe estar cerrando".

Cabe recordar que Lola tuvo un muy polémico paso por el programa producido por LaFlia: su debut fue muy cuestionado en las redes sociales, lo que motivó a la hija de Yanina a abandonar Twitter por el aluvión de críticas que recibía. Luego, en el mes de septiembre, se ganó el repudio de propios y extraños al burlarlos de los reiterados temblores que sufre Nacha Guevara a la hora de dar sus devoluciones.

Este fue el primer cortocircuito de Lola con Nacha, quien tras las disculpas de Lola, de manera contundente, aseguró: "Necesitan un baño de realidad. Ustedes pensaron en algún momento en cómo se vieron burlados todos los que tienen una enfermedad que se llama Parkinson. Se repara con acciones, no con palabras". Al mes siguiente, todo el equipo dio positivo de coronavirus y tuvieron que ser aislados durante dos semanas.

Sin embargo, el aislamiento de la influencer duró mucho más debido a que fue vinculada a una fiesta clandestina en Gowland, en el partido de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. Si bien toda la familia Latorre negó la participación de Lola en dicha fiesta - quedó imputada por “infracción de la Ley 25.541 Artículos 205 y 239, por el incumplimiento del Decreto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. La producción decidió castigarla.

Desde LaFlia decidieron que fuera aislada preventivamente durante otros 15 días, además de ser hisopada antes de regresar al certamen conducido por Ángel de Brito y Laura Fernández. Y a su vuelta, tuvo el recordado choque con Nacha que derivó en su salida del show.