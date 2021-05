¿Se va, se queda o lo descalifican? Alex Caniggia desmintió su salida de MasterChef

Gracias a su forma de ser, sus extravagantes looks o las llamativas palabras que emplea para expresarse, Alex Caniggia se convirtió en uno de los participantes favoritos en la segunda edición de Masterchef Celebrity. De hecho, llegó a deslumbrar al jurado, integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, con su innovadores platos.

Sin embargo, la semana pasada se dio a conocer que Alex había renunciado a reality de cocina de Telefe porque estaría disconforme con la devolución de los jurados, quienes lo acusaron de hacer trampa y de no utilizar los ingredientes que indican en cada desafío. Fue su representante, Fabián Esperón, quien confirmó la renuncia del mediático. “En realidad va a renunciar en quince días cuando salga el programa”, disparó.

El mánager del "Emperador" explicó que el hermano de Charlotte "está haciendo un trabajo sacrificado porque lleva mucha tensión grabar algo diario”. “Tiene una hora y media o dos de ida y de vuelta, más allá de las seis o siete horas de grabación”, indicó Esperón, remarcando que Alex está viviendo actualmente en un country de Hudson y, dado que el programa se graba en los estudios de Martínez, la jornada laboral se le hace muy extensa.

Y agregó, en diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live: “A veces me dice que la presión que siente es la natural de un programa de televisión donde tiene que hacer una presencia diaria. Haber llegado a hoy me parece increíble y a él también. Y si llegamos a este punto es por la buena onda que hay con él". Finalmente, Esperón descartó la versión que indicaba que la renuncia podría deberse a una convocatoria por parte de la producción de ShowMatch.

En medio de este contexto, Marcelo Polino, embajador del certamen, fue el encargado de dar a conocer la versión oficial de la producción de Masterchef Celebrity: "Alex quedó descalificado del certamen. No puedo ‘espoilear’ más. Quedó descalificado del programa y esto es lo que se va a ver en las próximas galas. Hay programas adelantados y lo que se verá fue grabado con anterioridad. Pero todo se va a ver en pantalla, no va a quedar tras bambalinas”.

Lo llamativo es que a través de una transmisión en vivo por la plataforma Twitch, Alex desmintió esta situación y aseguró que no se irá del certamen de cocina, por lo que contradijo a su mánager y al propio Polino. Cuando uno de sus seguidores le preguntó abiertamente si efectivamente había renunciado al programa de Telefe, el mediático aclaró: “¿Cómo me voy a ir de MasterChef? Me quedo hasta ganar”.

Y como si esto fuera poco, lanzó una contundente frase para despejar todo tipo de dudas: “¿Qué onda, andan diciendo que dejo MasterChef? Porque no se comen una pi...Esos son los barats viste, los barats tienen que decir pelotudeces, viven de decir pelotudeces. La gente habla porque hablar es gratis, entonces los barats hablan, hablan y hablan. Inventan cagadas”, sentenció poco antes de cerrar su transmisión.