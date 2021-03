"Se viene la bendi": Anita Pauls anunció que está embarazada

¡Se viene el bebé! Desde su cuenta de Instagram, Anita Pauls contó que se encuentra en la espera de su primer bebé, junto a su esposo Brian, un personal trainer que la enamoró y con quien convive desde hace un tiempo en California, Estados Unidos, desde 2019.

"Feliz de enunciar. Se viene la bendi", escribió la hermana de Gastón y Nicolás Pauls. La publicación superó ampliamente las 45 mil visualizaciones y tuvo cientos de comentarios felicitando a la pareja por el nuevo integrante.

Entre los famosos que la felicitaron se encuentran Nancy Dupláa que escribió: “¡Mi amor hermoso! No lo puedo creer. Todo mi amor”. Por su parte, Mónica Antonopulos le dedicó: “Qué nivel de belleza por deus. En tanto, su ex compañeroa de Argentina, Tierra de amor y venganza, Luli Torn manifestó: "¿En serio mi amor?". En tanto, Yoyi Francella le dedicó varios emojis.

A finales de 2019, la vida de Anita dio un vuelco importante cuando decidió mudarse a Los Ángeles, lugar que ya había habitado tiempo atrás y donde planeaba continuar su rumbo artístico. En esa ciudad conoció a Brian, un estadounidense que es profesor de gimnasia, por Instagram. Se mandaron varios mensajes, se conocieron, se enamoraron y no se separaron más. En 2020, la pandemia de Coronavirus los obligó a convivir y ellos la pasaron más que bien.

“Feliz, feliz y agradecida por el mejor entrenarido que existe. Sos mi persona favorita, mi bestie, mi bestia, con quien paso las 24 horas y aún así can’t get enough, quien me hace más blessed cada día que pasa. Despertar al lado tuyo es lo mejor del mundo pero después empieza el día y todo se pone even better. Gracias por este año maravilloso y tu práctica constante para hacerme una bendición. Gracias Universo ya no pido más”, escribió Anita en Instagram el 3 de noviembre, en un posteo que sirvió de blanqueo, junto a una foto en la que el profesor levanta a Anita.

En otros posteos, la actriz le dedicó palabras de amor a Brian. Por ejemplo, para fin de año compartió un balance de su vida en Los Ángeles con un video en el que compaginó diferentes momentos con su pareja y con su mascota, un perro de raza dóberman, que los acompaña en cada una de sus aventuras.

En ese posteo se los ve en un parque de diversiones, en la orilla del mar y en su departamento: “Feliz fin de año! Así te despido 2020. Gracias x haber sido tremenda montaña rusa. Con lo que me gusta la adrenalina”, escribió Aita.